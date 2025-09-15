Donald Trump dice que militares estadounidenses atacaron un supuesto barco de un cártel de la droga procedente de Venezuela

Tres personas murieron en un segundo ataque estadounidense contra un supuesto narcotraficante venezolano, según el presidente Donald Trump.

15 de septiembre de 2025.-"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un SEGUNDO Ataque Cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur", escribió Trump en redes sociales, informó NBCNoticias.com.

"El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A ESTADOUNIDENSES!) con destino a EE. UU." El Comando Sur de EE. UU. remitió las preguntas sobre el ataque a la Casa Blanca.

Trump anunció a principios de este mes que 11 personas murieron en un ataque similar a una embarcación.

Trump afirmó que el primer barco narcotraficante, atacado el 2 de septiembre, transportaba "cantidades masivas de drogas" y era operado por miembros de la banda sudamericana Tren de Aragua.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, declaró el jueves pasado en la televisión estatal que ninguno de los tripulantes pertenecía al Tren de Aragua ni a narcotraficantes.

El barco había dado la vuelta y se dirigía a la costa poco antes de que comenzara el impacto, según una persona familiarizada con el asunto, un detalle que informaron inicialmente The New York Times y The Wall Street Journal. Actualmente hay ocho buques de la Armada operando en la región: siete en el Caribe y uno en el Pacífico.