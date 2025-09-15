Dinamarca acaba de dejar fuera a EEUU en un contrato clave de defensa

(VIDEO) Golpazo de Europa a Trump:

Lunes, 15 de septiembre de 2025.- Última hora: Europa toma decisiones sin precedentes que cambian el equilibrio global.

Dinamarca acaba de dejar fuera al gobierno de EE.UU. en un contrato clave de defensa, mientras Portugal opta por romper con la industria militar norteamericana.

Estas señales apuntan a una fractura profunda entre aliados históricos y un aislamiento sin precedentes.

En este análisis, exploramos por qué se están cancelando acuerdos estratégicos, qué significa esta nueva alineación global y cómo queda la figura de Trump frente a sus supuestos aliados.

La tensión geopolítica está en uno de sus momentos más críticos.

No es un episodio cualquiera: es parte de un patrón más amplio que está reconfigurando el mundo frente a nuestros ojos.



