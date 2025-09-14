(VIDEO) Antonio Alonso: China es el único actor global que ha plantado cara a Trump

Domingo, 14 de septiembre de 2025. ALONSO: "China es el único actor global que ha plantado cara a Trump. Es la horma de su zapato"Enrique Refoyo, experto en geopolítica y doctor en geografía militar, mantiene que "China tiene recursos gigantescos para combatir con EE.UU. y Trump lo sabe" y por ello, EE. UU. o intenta hacer el acelerón en estos años con Trump o no conseguirá mantener la hegemonía. Resalta que "Trump está golpeando a todo el mundo mientras China produce más y se relaciona mejor" con rutas como la de la Seda y otras relaciones comerciales que Washington no tiene.Christian Lamesa, analista internacional, defiende que "China está demostrando que puede responder a Trump y poner contra las cuerdas a EE.UU.". El presidente de EE. UU. intenta reindustrializar el país, pero se está encontrando con un país que hace unos 50 años fue construido para las mega corporaciones en detrimento de la clase media y trabajadora. "Trump tiene pocas cartas en la partida con China. Putin y Xi tienen su respeto", sostiene.Antonio Alonso, profesor de relaciones internacionales de la Universidad CEU San Pablo, afirma que: "China es el único actor global que ha plantado cara a Trump. Es la horma de su zapato".Señala que este enfrentamiento entre ambos países es prácticamente inevitable, y cree que Rusia le está haciendo frente a EE. UU. esquivando muchas de las sanciones, pero el único país que puede con Washington en Beijing.