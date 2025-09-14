(VIDEO) ¿Amistad o teatro? La compleja relación entre Xi Jinping y Donald Trump bajo la lupa

Viernes, 14 de septiembre de 2025. DÍAZ MARRO: ¿Amistad o teatro? La compleja relación entre Xi Jinping y Donald Trump bajo la lupaEn la entrevista con Adrián Díaz Marro, experto en China, se aborda de manera profunda y crítica la compleja relación entre China y Estados Unidos, así como las dinámicas económicas y tecnológicas globales. Adrián señala que “China siempre ha mantenido la misma postura” en cuanto al comercio, mientras que Estados Unidos ha mostrado una actitud cambiante, especialmente visible en la gestión de los aranceles durante la administración Trump, que “parece un bien cotizable más en bolsa”. Esta fluctuación genera incertidumbre y pérdida de credibilidad en EE.UU., que, según el experto, “pierde cada día enteros” por sus bandazos en política comercial y alianzas internacionales.Respecto al liderazgo global, Díaz Marro sostiene que “China no tiene madera de líder” en el sentido occidental, ya que no busca “invadir países ni colocar gobiernos”, sino más bien “que les dejen tranquilos” para mantener el comercio fluido. En el ámbito tecnológico, destaca el protagonismo chino en la industria del coche eléctrico, donde empresas como BYD compiten internamente y con Tesla, aunque el gobierno chino ha pedido moderar la “guerra de precios” para evitar la “canibalización” del mercado nacional.En cuanto a la inteligencia artificial, el experto subraya que el avance chino es menos visible por la falta de comunicación pública, en contraste con la transparencia de las empresas estadounidenses. Esto provoca que “cualquier avance que hace China nos hace tambalearnos porque no sabíamos que los chinos estaban en esto”. También desmonta mitos sobre la censura, señalando que tanto China como EE.UU. ejercen control informativo y vigilancia, aunque “la única diferencia es que en China te lo dicen”.Finalmente, Adrián Díaz Marro critica la proyección de los valores occidentales en la interpretación del comportamiento chino: “no hemos estudiado suficiente” y “proyectamos lo que nosotros sí haríamos”, lo que conduce a malentendidos, como los reiterados rumores sobre una invasión a Taiwán o la supuesta “diplomacia de la deuda” en África. Recomienda a políticos y analistas “entender un poquito más sobre la cultura china” para evitar sorpresas en el futuro, ya que “China no es perfecta, pero está tan mal entendida que nos va a seguir sorprendiendo”.