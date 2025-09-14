(VIDEO) ¿El derrumbe político de Francia puede contagiar a toda Europa?

Domingo, 14 de septiembre de 2025. ¿El derrumbe político de Francia puede contagiar a toda Europa?Francia está bloqueada: protestas masivas, caída del gobierno y un país paralizado por la crisis económica y social.Pero lo que ocurre hoy en París no es solo un problema local: revela la gran ficción del gasto público europeo y los límites de un Estado de bienestar que ya no se sostiene.En este video analizamos cómo el colapso político francés expone la fragilidad de toda Europa, atrapada entre deudas impagables, impuestos asfixiantes y promesas imposibles de cumplir.Es Francia el primer dominó en caer dentro de la Unión Europea?Estamos frente al inicio de una nueva ola de crisis sociales y fiscales?Quédate hasta el final para entender qué significa este terremoto político para el futuro de Europa. ¡No te lo pierdas!