MinSalud entrega reconocimientos a médicos de atención primaria en La Guaira por su dedicación y compromiso

En el marco de la celebración del Día de la Atención Primaria de Salud, las autoridades del estado La Guaira llevaron a cabo un homenaje a los médicos que ejercen esta importante función. Durante la actividad, se destacó su papel como la base fundamental del sistema de salud pública, reconociendo su labor diaria y directa con las comunidades locales.

El acto tuvo como objetivo principal brindar un reconocimiento a estos profesionales de la salud, con la intención de motivarlos a continuar con su importante labor. "Queremos darles esa motivación para que sigan adelante en esta encomiable tarea que realizan cada día", se expresó durante el evento.

Se enfatizó que el trabajo de los médicos de atención primaria es vital para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Se describió esta atención como "la primera mano que recibe el pueblo guaireño" y se destacó la importancia de su labor en los consultorios populares y ambulatorios, donde brindan atención directa y accesible a la población.

Además, se resaltó que el motor que impulsa a estos servidores públicos es "el amor, la compasión y el cariño hacia el pueblo". Estos valores son fundamentales para quienes se dedican a la atención primaria, y fueron destacados como las características que definen a los médicos en su día a día.

La celebración no solo fue un homenaje, sino que también se enmarcó en un esfuerzo por visibilizar la importancia de la Atención Primaria de Salud (APS). Esta se considera la puerta de entrada al sistema sanitario y una estrategia clave para garantizar una cobertura de salud integral en las comunidades de La Guaira. Al fortalecer la APS, se busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y asegurar que todos tengan acceso a servicios de salud de calidad.

Con esta iniciativa, el Gobierno regional reafirma su compromiso con el Sistema Público Nacional de Salud y el bienestar de las guaireñas y los guaireños, reconociendo el esfuerzo y dedicación de los profesionales que trabajan incansablemente para cuidar de la salud del pueblo.