José Altuve supera a otros 4 inmortales y sigue haciendo historia entre los más grandes camareros de la MLB [+LISTAS]

El pequeño gigante José Altuve, el maracayero que se impone en la MLB Credito: Agencias

Astroboy superó tres peldaños entre los bateadores con más hits en la historia de las Grandes Ligas. Pero lo mejor de todo es que superó a Joe Gordon, miembro del Salón de la Fama, en la novena posición entre los defensores de la segunda base con más jonrones en las Mayores.

Gordon asistió nueve veces al Juego de Estrellas durante su carrera entre 1938 y 1950. Se perdió dos temporadas completas, debido a su participación en la Segunda Guerra Mundial. Fue el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1942 y ganó cinco anillos de Serie Mundial, los primeros cuatro con los Yanquis y el último con los Indios.

Ahora José Altuve cuenta 254 vuelacercas en la MLB.

También tiene 2.377 hits. Gracias a eso, superó a dos figuras de su tiempo: Brett Butler y Michael Young (ambos se retiraron con 2.375). Y de paso, también rebasó a Edd Roush, otro miembro de Cooperstown (que se retiró con 2.376).

Roush fue un célebre jardinero central, campeón mundial con los Rojos de 1919. Dos veces fue campeón bate y logró varios lideratos más en otros departamentos ofensivos, entre 1913 y 1931.

Pero con sus dos anotadas también dejó atrás a dos leyendas de las Grandes Ligas, al arribar a 1.233. Eso le pone por arriba de Alan Trammell (1.231) y Brooks Robinson (1.232).

SUS PRÓXIMAS METAS

José Altuve mantiene varias metas inmediatas en los conteos de todos los tiempos.

Con tres hits alcanzará a Chili Davis, probablemente el toletero más productivo nacido en Jamaica y figura entre 1981 y 1999.

Necesita una carrera anotada para dejar atrás al mítico Joe Cronin, y tres más para empatar a Don Baylor y Joe Kuhel.

Al sumar otro doble dejará atrás a George Davis, otra leyenda, así como a Jimmy Dykes, antiguo astro de los Atléticos de Filadelfia y los Medias Blancas de Chicago. Y apunta a Omar Vizquel, que le aventaja por 3.

Con dos extrabases dará caza a Magglio Ordóñez y Hal McRae, grandes figuras ofensivas en sus tiempos como activos.

Y le faltan solo 3 jonrones para empatar a Ian Kinsler en la octava casilla de todos los tiempos entre los camareros con más cuadrangulares en la MLB.

LOS 2.377 HITS DE JOSÉ ALTUVE

José Altuve ha alcanzado este año a 21 leyendas de Cooperstown en la lista de más hits de por vida:

Willie Stargell (2.232)

(2.232) Mike Schmidt (2.234)

(2.234) Edgar Martínez (2.247)

(2.247) Ron Santo (2.254)

(2.254) Bid McPhee (2.258)

(2.258) Joe Cronin (2.285)

(2.285) Hugh Duffy (2.293)

(2.293) Kiki Cuyler (2.299)

(2.299) Dan Brouthers (2.303)

(2.303) Kirby Puckett (2.304)

(2.304) Bobby Wallace (2.309)

(2.309) Jim Bottomley (2.313)

(2.313) Jeff Bagwell (2.314)

(2.314) Eddie Mathews (2.315)

(2.315) Jim Thome (2.328)

(2.328) Barry Larkin (2.340)

(2.340) Billy Herman (2.345)

(2.345) Orlando Cepeda (2.351)

(2.351) Carlton Fisk (2.356)

(2.356) Alan Trammell (2.365)

(2.365) Edd Roush (2.376)

JOSÉ ALTUVE EN LA HISTORIA

HITS

José Altuve ocupa ahora el puesto 132 de todos los tiempos con 2.377.

Acaba de superar a Brett Butler (2.375), Michael Young (2.375) y Edd Roush* (2.376).

Próximo escalón: Chili Davis (2.380).

Este año ha dejado atrás, entre otras figuras, a Willie Stargell* (2.232), Mike Schmidt* (2.234), John Olerud (2.239), Edgar Martínez* (2.247), Bert Campaneris (2.249), Marquis Grissom (2.251), José Cruz (2.251), Willie McGee (2.254), Ron Santo* (2.254), Bid McPhee* (2.258), Carlos Lee (2.273), Tony Fernández (2.276), Gary Gaetti (2.280), Joe Cronin* (2.285), Hugh Duffy* (2.293), Kirby Puckett* (2.304), Bobby Wallace* (2.309), Jim Bottomley* (2.313), Jeff Bagwell* (2.314), Eddie Mathews* (2.315), David Concepción, B.J. Surhoff (2.326), Edgar Rentería (2.327), Jim Thome* (2.328), Andrés Galarraga (2.333), Bernie Williams (2.336), Barry Larkin* (2.340), Paul Konerko (2.340), Joe Torre (2.342), Billy Herman* (2.345), Orlando Cepeda* (2.351), Carlton Fisk* (2.356), Alan Trammell* (2.365), Lou Whitaker (2.369), Brett Butler (2.375), Michael Young (2.375) y Edd Roush* (2.376).

ANOTADAS

José Altuve ocupa el puesto 166 de todos los tiempos con 1.233.

Acaba de superar a Alan Trammell* (1.231) y Brooks Robinson* (1.232).

Empató a Joe Cronin* (1.233).

Próximo escalón: Don Baylor (1.236) y Joe Kuhel (1.236).

Este año ha dejado atrás, entre otras figuras, a Matt Holliday (1.157), Billy Hermann* (1.163), Mark McGwire (1.167), Chuck Klein* (1.168), Willie Wilson (1.169), Joe Carter (1.170), Arky Vaughn* (1.173), Yogi Berra* (1.175), Jim Bottomley* (1.177), Mark Grace (1.179), José Reyes (1.180), Bert Campaneris (1.181), Pie Traynor* (1.183), José Canseco, Will Clark (1.186), Earl Combs* (1.186), Marquis Grissom (1.187), Craig Nettles (1.193), Willie Stargell* (1.194), Andrés Galarraga (1.195), Dale Murphy (1.197), Joe Medwick* (1.198), Edgar Rentería (1.200), Lloyd Waner* (1.201), Scott Rolen* (1.211), Eddie Yost (1.215), Willie Davis (1.217), Curtis Granderson (1.217), Edgar Martínez* (1.219), Red Schoendienst* (1.223), Earl Averill* (1.224), Minnie Miñoso* (1.228), Willie McCovey* (1.229), Alan Trammell* (1.231) y Brooks Robinson* (1.232).

DOBLES

José Altuve ocupa el puesto 108 de todos los tiempos con 453.

Igualó a George Davis* (453) y Jimmy Dykes (453).

Acaba de superar a Jim Thome* (451), Jimmy Ryan (451), Paul O’Neil (451).

Próximo escalón: Omar Vizquel (456).

Este año ha dejado atrás, entre otras figuras, a Evan Longoria (431), Joe Carter, Derrek Lee y Tim Wallach (432), Billy Williams* (434), César Cedeño, Edgar Rentería y Joe Sewell* (436), Jim Edmonds y Adrián González (437), Eddie Collins* (438), BJ Surhoff, Steve Garvey, Ray Durham, Roberto Clemente*, Luke Appling*, Will Clark, Fred McGriff* (441), Barry Larkin* (441), Roger Connor* (441), Don Mattingly (442), Andrés Galarraga (444), Shawn Green (445), Rod Carew* (445), Bernie Williams (449), Joe Morgan* (449), Steve Finley (449), Jim Thome* (451), Jimmy Ryan (451) y Paul O’Neil (451).

EXTRABASES

José Altuve ocupa el puesto 173 de todos los tiempos con 739.

Acaba de superar a Fred Lynn (737).

Próximo escalón: Magglio Ordóñez (741) y Hal McRae (741).

Este año ha dejado atrás, entre otras figuras, a George Sisler* (691), César Cedeño (695), Gabby Hartnett* (696), Vinny Castilla (697), Bobby Bonds (700), George Foster (702), Dante Bichette (702), Cecil Cooper (703), Reggie Sanders (706), Dave Kingman (707), Frankie Frisch* (709), Ray Durham (711), Will Clark (711), Gil Hodges* (713), Tim Raines* (713), Justin Upton (713), Jermaine Dye (713), Ian Kinsler (714), Barry Larkin*, Willie Davis (715), Del Ennis (715), Sam Rice* (716), Mike Cameron (720), Bill Buckner (721), Ryan Zimmerman (723), Tino Martínez (725), Nick Markakis (725), Lee May (725), Gary Carter (726), Jimmy Ryan (726), Tim Wallach (728), Chase Utley (728), Yogi Berra* (728), Lou Whitaker (729), Mark Grace (729), Don Baylor (732) y Reggie Smith (734).

Nota: los jugadores con asterisco son miembros del Salón de la Fama.

MEJORES CAMAREROS DE LA HISTORIA

Preguntamos a Baseball Reference por «los peloteros que han disputado al menos 51 por ciento de sus encuentros en la segunda base». Así aparece ubicado el venezolano en los principales renglones ofensivos.

HITS

José Altuve ocupa el puesto 14 de todos los tiempos con 2.377.

Acaba de superar a Lou Whitaker (2.369).

Próximo escalón: Ryne Sandberg* (2.386).

Este año ya superó a Bid McPhee* (2.258), Billy Herman* (2.345) y Lou Whitaker (2.369).

El año pasado dejó atrás a 4 camareros históricos: Ray Durham (2.054), Buddy Myer (2.131), Plácido Polanco (2.142) y Willie Randolph (2.210).

ANOTADAS

José Altuve ocupa el puesto 19 de todos los tiempos con 1.233.

Acaba de superar a Red Schoendienst* (1.223).

Próximo escalón: Willie Randolph (1.239).

Este año ya superó a Buddy Myer (1.174), Cupid Childs (1.214) y Red Schoendienst* (1.223).

El año pasado dejó atrás a 5 camareros históricos: Bobby Doerr* (1.094), Fred Pfeffer (1.096), Chase Utley (1.103), Chuck Knoblauch (1.132) y Bobby Lowe (1.135).

JONRONES

José Altuve ocupa el puesto 9 de todos los tiempos con 254.

Acaba de superar a Joe Gordon* (253).

Próximo escalón: Ian Kinsler (257).

Este año ya superó a Lou Whitaker (244), Bret Boone (252) y Joe Gordon* (253).

El año pasado superó a 4 camareros históricos: Roberto Alomar* (210), Brandon Phillips (211), Bobby Doerr* (223) y Bobby Grich (224).

DOBLES

José Altuve ocupa el puesto 10 de todos los tiempos con 453.

Acaba de superar a Joe Morgan* (449).

Próximo escalón: Frankie Frisch* (466).

Este año ya superó a Eddie Collins* (438), Ray Durham (440) y Joe Morgan* (449).

El año pasado superó a 7 camareros históricos: Marty McManus (401), Ryne Sandberg* (403), Frank White (407), Chase Utley (411), Ian Kinsler (416), Lou Whitaker (420) y Red Schoendienst* (427).

EXTRABASES

José Altuve ocupa el puesto 10 de todos los tiempos con 739.

Este año ya superó a Bobby Doerr* (693), Frankie Frisch* (709), Ian Kinsler (714), Chase Utley (728), Lou Whitaker (729).

Próximo escalón: Ryne Sandberg* (761).

El año pasado dejó atrás a 2 camareros históricos: Brett Boone (646) y Eddie Collins* (672).

EMPUJADAS

José Altuve ocupa el puesto 27 de todos los tiempos con 882.

Próximo escalón: Tony Cuccinello (884).

Este año ya superó a Lou Bierbauer (839), Billy Herman* (839), Bill Mazeroski* (853), Bobby Grich (864), Ray Durham (875).

El año pasado superó a 8 camareros históricos: Jackie Robinson* (761), Ben Zobrist (768), Bill Hallman (772), Red Schoendienst* (773), Carlos Baerga (774), Nellie Fox* (790), Larry Doyle (794), Jimmy Williams (796), Kid Gleason (824).

Nota: los jugadores con asterisco son miembros del Salón de la Fama.