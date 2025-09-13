Cantante puertorriqueño Bad Bunny dice que no incluyó a Estados Unidos en su gira de conciertos por temor a las redadas de inmigración

13 de septiembre de 2025.-El músico puertorriqueño Bad Bunny declaró en una entrevista que no incluyó a Estados Unidos en su gira de conciertos 2025-2026 por temor a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos realizara redadas en las salas de conciertos, informó CNN.com.

“La gente de Estados Unidos podría venir a ver el concierto. Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podrían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo”, declaró a la revista i-D. “Pero existía el problema de que… ICE podría estar fuera (de mi sala de conciertos). Y es algo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho”.

El músico ha criticado anteriormente las operaciones de ICE, que se han intensificado bajo la presidencia de Donald Trump. En junio, publicó un video en Instagram en el que expresó su indignación con los agentes federales en Puerto Rico por no “dejar en paz a esta gente que trabaja aquí”.

Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, inició su gira de conciertos con una residencia de dos meses en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan. La residencia, titulada "No me quiero ir de aquí", consta de 30 conciertos en la isla caribeña y concluye el 14 de septiembre. Los espectáculos también incluyeron a algunas estrellas de Hollywood.

El artista continuará su gira de conciertos promocionando su nuevo álbum "Debí tirar más fotos" después de la residencia. La gira mundial "Debí tirar más fotos" comenzará el 21 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana, y culminará en Bruselas, Bélgica, el 22 de julio de 2026. La gira visitará Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía.