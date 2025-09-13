Un juez federal ordenó al gobierno de Trump que otorgue a los venezolanos tiempo adicional para reinscribirse en el Estatus de Protección Temporal

Después de que el sitio web del gobierno dejara de funcionar el día de la fecha límite.



13 de septiembre de 2025.-El juez federal de distrito Edward Chen ordenó el jueves por la noche que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) active el portal de inscripción durante al menos un día adicional para que los beneficiarios puedan volver a inscribirse para sus protecciones contra la deportación y permisos de trabajo bajo el TPS, Informaron Syra Ortiz Blanes y Veronica Egui Brito para El Miami Herald.com.



La agencia debe hacerlo dentro de los próximos dos días hábiles y también avisar con al menos cuatro horas de anticipación antes de activar el portal, dictaminó Chen, quien también ordenó al DHS que actualice su sitio web para reflejar su reciente fallo que impide a Trump finalizar el programa. "Sin dicha acción, la sentencia que anula la acción del Secretario carecerá de sentido", escribió Chen.



La orden se emitió después de que los beneficiarios del TPS y sus abogados no pudieran completar el proceso en el portal oficial para reinscribirse el 10 de septiembre porque Venezuela ya no figuraba como país designado. A principios de este mes, Chen dictaminó que la administración Trump debe seguir una extensión del programa de la era Biden y mantener el TPS para más de medio millón de beneficiarios venezolanos hasta octubre de 2026, siempre que los venezolanos se vuelvan a registrar antes de esa fecha límite.



Hasta la mañana del viernes, la página web del Departamento de Seguridad Nacional para el TPS de Venezuela no reflejaba la orden de Chen. En cambio, un banner prominente en la parte superior citaba la decisión de mayo de la Corte Suprema que anuló una orden preliminar que Chen había emitido en marzo para mantener las protecciones vigentes. Chen dio al DHS hasta las 5 p.m. del viernes para actualizar el sitio web e indicar que la extensión de la era Biden seguía vigente.



Durante una audiencia de emergencia sobre los problemas del sitio web, el gobierno alegó que una falla técnica era la causa. En una moción separada en respuesta a la orden de los demandantes solicitando el cumplimiento de la orden de Chen, el gobierno argumentó que, dado que Chen no había presentado una orden judicial que estableciera que la orden de mantener el TPS hasta 2026 entraba en vigor de inmediato, esta no entraría en vigor hasta dentro de un mes. Chen ya ha aclarado que su decisión entró en vigor de inmediato.