Senador Jack Reed afirma que el Pentágono no presentó pruebas concluyentes de que los supuestos narcotraficantes muertos en el ataque al bote fueran pandilleros

12 de septiembre de 2025.-Funcionarios del Departamento de Defensa que informaron al personal del Congreso el martes sobre el ataque militar estadounidense de la semana pasada contra un barco en el Caribe no presentaron pruebas concluyentes de que los objetivos del ataque fueran miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, según el miembro demócrata de mayor rango del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado y tres personas familiarizadas con la sesión informativa, informó CNN.com.

"No han ofrecido ninguna identificación positiva de que el barco fuera venezolano, ni de que su tripulación perteneciera al Tren de Aragua ni a ningún otro cártel", declaró el martes el senador Jack Reed, miembro de mayor rango del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, después de que su personal recibiera información del Departamento de Defensa.

Los informantes también reconocieron que no pudieron determinar con exactitud el destino de los objetivos, según dos de las fuentes. Si bien Trump afirmó que se dirigían a Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó inicialmente que "estas drogas en particular probablemente se dirigían a Trinidad o a algún otro país del Caribe, momento en el que simplemente contribuyen a la inestabilidad que enfrentan estos países". Otra fuente afirmó que los informantes revelaron que el barco dio la vuelta en un momento dado tras parecer haber avistado una aeronave militar que los había estado observando. El giro del barco, reportado previamente por el New York Times, plantea nuevas preguntas sobre si representaba una amenaza inmediata para Estados Unidos que requiriera una acción militar.

Los informantes también afirmaron no tener información de inteligencia que indicara que los individuos fueran combatientes armados o representaran una amenaza inminente para las fuerzas estadounidenses, según las fuentes.

"No hay ninguna prueba, ninguna, de que este ataque se haya llevado a cabo en defensa propia", declaró Reed. "Esto es importante, ya que, tanto en virtud del derecho nacional como del internacional, las fuerzas armadas estadounidenses simplemente no tienen la autoridad para usar fuerza letal contra una embarcación civil a menos que actúen en defensa propia".

En un comunicado, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, declaró: "Representantes del Departamento de Guerra transmitieron claramente al personal del Congreso que la operación estaba dentro de la autoridad legal del presidente Trump y del Departamento de Guerra para llevar a cabo el ataque. Los representantes del Departamento de Guerra también presentaron información que demostraba que el gobierno sabía exactamente quiénes eran los terroristas en la embarcación, a qué organización terrorista extranjera estaban vinculados y cuál era su destino final".

CNN ha solicitado al presidente republicano del Comité, el senador Roger Wicker, que comente sobre la sesión informativa.

Reed y otros 20 demócratas también enviaron una carta a la administración Trump después de la sesión informativa de esta semana, planteando preguntas adicionales sobre la justificación legal del ataque y la inteligencia relacionada con la supuesta afiliación a pandillas de quienes estaban a bordo del barco.

"La administración Trump aún no ha proporcionado al Congreso ni al pueblo estadounidense ninguna justificación legal legítima para el ataque, ni ninguna prueba que respalde sus afirmaciones sobre el fundamento de este ataque o de los futuros ataques que ha amenazado abiertamente con lanzar en toda la región", declararon los senadores.

El presidente Trump publicó la semana pasada que el ejército estadounidense había atacado a "narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur". Funcionarios de la administración han intentado argumentar que las 11 personas que viajaban en una lancha rápida que Estados Unidos hizo estallar en aguas internacionales eran objetivos militares legítimos, ya que eran miembros de la banda, a la que Estados Unidos ha designado como organización terrorista, y se dirigían a Estados Unidos.

Los informantes del Departamento de Defensa presentaron información de inteligencia que la administración había obtenido sobre los objetivos hablando entre sí, según una de las fuentes, a la que Trump aludió la semana pasada cuando afirmó que la administración tenía grabaciones de ellos. Y esa información sí sugería que los objetivos eran narcotraficantes que transportaban drogas a bordo de la embarcación, añadió la fuente.

Sin embargo, los informantes reconocieron que no contaban con suficiente información para concluir definitivamente que los individuos eran miembros de TdA, y no simples narcotraficantes de bajo nivel sin afiliación, según fuentes cercanas.

El miércoles, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, reiteró en Fox News que los presuntos pandilleros eran "narcoterroristas" y declaró: "Sabíamos exactamente quiénes eran, qué hacían, adónde iban y en qué estaban involucrados".

Insistidos repetidamente sobre la justificación legal del ataque, los informantes invocaron la autoridad del presidente, amparada por el Artículo II de la Constitución, para usar la fuerza militar cuando sea en interés nacional, según las fuentes. Añadieron que los abogados habían autorizado el ataque, pero no revelaron quiénes eran ni cuál era su razonamiento, añadieron las fuentes.