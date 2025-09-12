Venezuela destaca en la China CITIE 2025

Caracas, 12 de septiembre de 2025.- Este viernes 12 de septiembre, una delegación del Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Venetur, participa en la Feria Internacional de la Industria Turística de China (CITIE 2025).

El evento tiene lugar en la provincia de Guangdong y es una plataforma importante que busca integrar la cultura y el turismo con una visión de alta calidad, informó Prensa Mintur, Este encuentro es una destacada plataforma asiática que reúne a los principales actores del sector.

El objetivo es profundizar la cooperación entre la provincia de Guangdong, otras regiones de China y países aliados.

Además, es un espacio profesional para el intercambio industrial, la promoción y la exhibición de productos para el sector turístico mundial. La feria se celebra en el Complejo Ferial de Importación y Exportación de China, en Guangzhou. Más de 50 países, 3 mil 000 expositores y 20 mil 000 compradores invitados y visitantes comerciales asisten.

La representación venezolana presentará el gran potencial turístico de Venezuela y la megadiversidad de sus paisajes.

Su meta pes fortalecer la presencia del país en el estratégico mercado turístico chino, uno de los más grandes y dinámicos del mundo. Durante este importante evento, Venezuela ofrecerá experiencias personalizadas y sostenibles.

Estas propuestas buscan conectar la riqueza cultural del país caribeño con los viajeros asiáticos. De esta manera, el país abre nuevas oportunidades para el crecimiento y la cooperación bilateral en materia de turismo.