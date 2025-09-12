Autoridades rescatan a nuevo grupo de 4 niños venezolanos retenidos por Estados Unidos

12 de septiembre de 2025.-Desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar este viernes, la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, recibió un total de cuatro niños quienes se encontraban retenidos por el Gobierno de los Estados Unidos.

En este sentido, Camilla Fabri indicó que de acuerdo con una lista inicial debían llegar 9 niños, sin embargo solo 4 arribaron en el vuelo 67 y los 5 restantes ya no se encuentran con familias sustitutas sino en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Al mismo tiempo, reiteró que todavía hay familias venezolanas esperando el retorno de los más de 60 niños y niñas que el imperio norteamericano mantiene secuestrados.

Es importante mencionar, que el rescate de estos niños y niñas forman parte de las acciones implementadas por el Gobierno Bolivariano, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, para garantizar el retorno seguro de cada uno de los migrantes venezolanos que se encuentran en calidad de perseguidos y detenidos en la nación norteamericana.

Por otro lado, indicaron que dentro del vuelo 67 arribaron 300 connacionales, entre ellos 54 mujeres, 230 hombres, 5 niñas y 11 niños , dentro de los cuales destacan los 4 menores de edad rescatados.

Cabe destacar, que el recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos organismos de seguridad ciudadana tales como: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

Es importante mencionar, que desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria el pasado mes de febrero del presente año, más de 12 mil connacionales han regresado al país como parte del esfuerzo del Estado en apoyo a los venezolanos que se encuentran detenidos y perseguidos en los Estados Unidos.

Tras su desembarque, los migrantes repatriados en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano, para después ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

Finalmente, el Gobierno venezolano reitera su compromiso con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, facilitando su retorno y asegurando que reciban la atención necesaria al llegar al país, tal como lo ha indicado el Presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello.