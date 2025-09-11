Venezolanos lideran candidaturas para ser miembro de la Red de Jóvenes Investigadores de Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

11 de septiembre de 2025.-La mayoría de los candidatos que se han postulado para ser miembro de la Red de Jóvenes Investigadores de Venezuela (RedJIV) −impulsada por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN)− son venezolanos residentes en el país.



Suiza, España, Estados Unidos, Austria, Argentina, Francia, Italia, Alemania, Chile y −sobre todo− Venezuela son los países de residencia de los jóvenes científicos que desean formar parte de la RedJIV de la ACFIMAN.



Los aspirantes tienen entre veintiséis y cuarenta años de edad y casi la mitad están cursando estudios universitarios.



Entre las áreas de estudio de los candidatos destacan la química, inmunología, nanotecnología, biología, paleontología, biofísica, física, geografía, matemáticas, botánica, neurociencias y geoquímica.



El período de postulaciones vence el próximo lunes 15 de septiembre de 2025.