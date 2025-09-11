Venezuela fortalece su ofensiva económica con nueva exportación de cacao a Rusia

Este jueves se concretó la tercera exportación en dos meses luego de la firma del convenio, y se estima el crecimiento de intercambio comercial entre ambas naciones.

Caracas, 11 de septiembre de 2025 — Venezuela continúa fortaleciendo su presencia en el mercado internacional con el envío de 100 toneladas de cacao en grano hacia la Federación de Rusia, alcanzando un total de 300 toneladas exportadas en apenas dos meses desde la firma del acuerdo comercial bilateral, como un nuevo paso hacia la consolidación del Plan de Recuperación Económica.

Keila Martorelli, presidenta de la Corporación Socialista del Cacao Venezolano, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, destacó que el cargamento, destinado a Moscú, forma parte de la estrategia PAE (Producir, Abastecer y Exportar) establecida por el presidente Nicolás Maduro, "este nuevo envío consolida el compromiso del país con la diversificación económica y la promoción de productos agrícolas de alta calidad".

El envío se concretó en colaboración con la empresa rusa Nueva Producción de Cacao, como resultado de un acuerdo bilateral que busca fomentar el intercambio comercial entre ambas naciones. Además, se anunció que se prevén nuevos envíos como parte de una estrategia sostenida de expansión comercial.

La alianza con Rusia se suma a una serie de convenios que se ha venido estableciendo con países aliados, en busca de revitalizar la economía a través de sectores productivos no petroleros. El cacao, junto al café y otros rubros agrícolas, ha sido identificado como un eje clave para la diversificación de las exportaciones.

Este avance representa no solo una victoria comercial, sino también un reconocimiento al esfuerzo de los productores venezolanos, quienes han mantenido la calidad y tradición de uno de los productos más emblemáticos del país.