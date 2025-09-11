(VIDEO) El lado oscuro de la Coca Cola que nadie te contó

Jueves, 11 de septiembre de 2025. Coca Cola es una de las marcas más reconocidas del mundo… pero también una de las más peligrosas.Detrás de su imagen alegre y refrescante, se oculta un historial alarmante de impactos en la salud, explotación de recursos y prácticas empresariales que han sido denunciadas en múltiples países.Este video destapa el lado más oscuro de la bebida más consumida en América Latina.Durante décadas, se nos vendió la idea de que un vaso de Coca Cola era parte de la felicidad.Pero lo que no nos dijeron es que cada lata puede ser una dosis lenta de enfermedad.Desde diabetes y obesidad hasta daño renal y adicción al azúcar, los efectos sobre la salud pública son tan devastadores que algunos gobiernos ya la consideran una amenaza nacional. Méxio es el mayor consumidor de Coca Cola y bebidas azucaradas en todo el planeta,Mostrado altos índices de diabetes y obesidad.Y mientras tanto, la empresa sigue gastando millones en publicidad y silenciamiento.