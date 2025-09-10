Estados Unidos: Los habitantes de Chicago cambian sus rutinas ante la inminente ofensiva migratoria

han comenzado a ver menos actividad después de que Trump se comprometiera a tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal. Credito: (Fox 32 Chicago)

Algunos llevan pasaportes y evitan las tiendas.

CHICAGO 10 de septiembre de 2025.-- Las calles de algunos de los barrios más animados de Chicago están tranquilas estos días. Los maestros de escuelas públicas quieren clases en línea para las familias que temen salir. Y los templos instan a la gente a llevar una identificación a todas partes, informó Noticias ABC.com

Mientras la tercera ciudad más grande del país espera una intervención federal muy publicitada, los residentes están haciendo cambios en sus rutinas diarias. El presidente Donald Trump ha prometido que Chicago experimentará un aumento en las deportaciones y el despliegue de tropas de la Guardia Nacional mientras ataca bastiones demócratas. Si bien la sensación de vulnerabilidad no es nueva, especialmente entre los inmigrantes, muchos dicen que esta vez el miedo es más profundo y los preparativos más drásticos.

Incluso Sam Sánchez, dueño de un restaurante en Chicago que votó por Trump, criticó los planes del republicano para la ciudad. Como ciudadano estadounidense naturalizado de México, también está tomando precauciones.

"Están discriminando", dijo sobre los agentes federales. Mi esposa y yo fuimos a una boda y le dije a mi esposa: "Trae tus documentos de ciudadanía".

Hay una notable disminución de vendedores ambulantes de comida en el barrio de La Villita de Chicago, y los negocios reportan menos afluencia de público. Este enclave, mayoritariamente mexicano, cuenta con una franja de tres kilómetros de negocios y restaurantes que a menudo se considera uno de los distritos comerciales con mayores ingresos de Chicago, después de la Avenida Michigan.

“Las calles que antes estaban concurridas están disminuyendo”, dijo Galilea Méndez, de 25 años, quien nos visita desde los suburbios.

El barrio ya ha sido objeto de control migratorio anteriormente.

Los residentes recuerdan rápidamente una redada diurna de 2007 que cerró un popular centro comercial y que reforzó la vigilancia en 2019, durante el primer mandato de Trump. Otra ola de inquietud se produjo en enero, cuando la administración Trump lanzó un operativo nacional desde Chicago.