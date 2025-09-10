Se sorprenderá

(VIDEO) Visite en El Calvario de Caracas al parque Ezequiel Zamora.

Por: | | Versión para imprimir

El Parnaso en el Parque Ezequiel Zamora en El Calvario, Caracas

El Parnaso en el Parque Ezequiel Zamora en El Calvario, Caracas

Credito: aporrea.tvi

Escaleras de acceso al Parque Ezequiel Zamora en El Calvario

Escaleras de acceso al Parque Ezequiel Zamora en El Calvario

Credito: aporrea.tvi

El Cacique Carapaica en El Calvario de Caracas

El Cacique Carapaica en El Calvario de Caracas

Credito: aporrea.tvi

Hermoso reloj en el Parque Ezequiel Zamora en El Calvario, Caracas

Hermoso reloj en el Parque Ezequiel Zamora en El Calvario, Caracas

Credito: aporrea.tvi

Busto de Pedro Elias Gutiérrez, autor de la música del Alma LLanera

Busto de Pedro Elias Gutiérrez, autor de la música del Alma LLanera

Credito: aporrea.tvi

Ubicación del Parque Ezequiel Zamora en El Calvario, Caracas

Ubicación del Parque Ezequiel Zamora en El Calvario, Caracas

Credito: aporrea.tvi

Gazebo en el Parque Ezequiel Zamora

Gazebo en el Parque Ezequiel Zamora

Credito: aporrea.tvi

Pushkin poeta y escritor ruso

Pushkin poeta y escritor ruso

Credito: aporrea.tvi

Miércoles, 10 de septiembre de 2025. Visite en El Calvario de Caracas, al parque Ezequiel Zamora.

Si usted no lo ha hecho, le invitamos a que lo haga, si tiene tiempo que no va, igualmente está invitado a ir, por mi parte solo había subido las escalinatas que están en toda la entrada de El Calvario, las que se ven desde la calle, las cuales constituyen un espectáculo en si mismas.

Estaba con mi hijo, en el centro de Caracas y me preguntó sobre el parque y como nunca había estado, sintió curiosidad por conocerlo y fuimos.

Sorpresa total.

El parque, que ahora se llama Ezequiel Zamora, está situado en la Colina de El Calvario, muy cerca de Liceo Fermín Toro, en El Silencio, más arriba de la plaza Oleary si usted va hacia el oeste de la ciudad, tiene como fachada principal una imponente escalinata de noventa escalones.

Excelente para ejercitarse.

Su construcción fue ordenada por el presidente Antonio Guzmán Blanco a unos paisajistas franceses, para crear un jardín botánico y un paseo en la colina de El Calvario, fue inaugurado en 1873 como el nombre de Paseo Guzmán Blanco .

Se le considera el primer parque urbano y jardín botánico creado y construido en el país, tiene, según nos informaron, aproximadamente 17 hectáreas y realmente sorprende el mantenimiento que la Alcaldía de Caracas a través de FUNDAPATRIMONIO está haciendo en este parque.

Están realizando un buen trabajo en el restablecimiento del mismo, luce limpio y desde el punto de vista de la seguridad tanto la Policía, como la Guardia Nacional Bolivariana lo tienen bajo resguardo.

Le invitamos a visitarlo y disfrutar de sus hermosos paseos, jardines, caminerías, estatuas, gazebo e instalaciones.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 784 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Revise noticias similares en la sección:
Cultura y tradiciones


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad