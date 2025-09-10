Directora de Inteligencia Tulsi Gabbard ordenó a la Agencia de Seguridad Nacional retirar un informe clasificado sobre Venezuela

La directora de Inteligencia Nacional, , habla durante una reunión de gabinete con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, el 26 de agosto. Credito: Mark Schiefelbein/AP/Archivo

10 de septiembre de 2025.-En los últimos meses, la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ordenó a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) retirar un informe clasificado sobre Venezuela, a pesar de que el personal de la agencia afirmaba que era preciso y cumplía con todas las políticas de la NSA. Esta medida ha suscitado importantes cuestionamientos en la comunidad de inteligencia, según personas familiarizadas con el asunto, informaron Kaitlan Collins Zachary Cohen Kristen Holmes para CNN.com.

El informe clasificado se relacionaba con Venezuela y con uno de los enviados especiales del presidente Donald Trump, Richard Grenell, según las fuentes. Una de las fuentes afirmó que incluía conversaciones que Grenell mantuvo con Nicolás Maduro, el líder de Venezuela a quien Estados Unidos ha acusado de narcotráfico, así como información sobre Grenell recopilada por la NSA.

Tras su publicación, se añadió una adenda no clasificada que ordenaba al personal "retirar este informe" por orden de Gabbard. Esta adenda no clasificada se emitió en abril, según la persona familiarizada con el asunto.

"El informe es preciso y cumple con todas las políticas, directivas y directrices de la NSA; sin embargo, la DNI ordenó a la NSA retirarlo", decía la adenda. Por favor, elimine el informe original de todos los archivos manuales y informáticos.

Grenell, quien, según diversas fuentes, mantiene una estrecha relación con Gabbard, declinó hacer comentarios. CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y la oficina de Gabbard para obtener comentarios.

Un alto funcionario de inteligencia declaró a CNN que el informe, cuyo contenido general se describió a CNN, fue retirado debido a preocupaciones sobre la protección de las libertades civiles y la privacidad de las personas. El informe de la NSA, afirmó la fuente, hizo evidente la identidad de una persona, aunque el contenido se refería a la labor diplomática de Grenell y no era despectivo. Los funcionarios republicanos llevan mucho tiempo expresando su preocupación por "desenmascarar" la identidad de las personas en los informes de inteligencia, ya que consideran que esta práctica común ha sido utilizada por las administraciones demócratas para atacarlas y avergonzarlas. CNN no ha revisado el informe de forma independiente.

El funcionario afirmó que la Casa Blanca ordenó hace unas semanas reducir la distribución de los informes de inteligencia sobre Venezuela.

Sin embargo, el personal de la NSA no recibió ninguna razón en la adenda para retirar el informe. La actualización suele ser una razón para retractarse de los informes.

Un funcionario estadounidense calificó la medida de "sumamente inusual", señalando que los altos funcionarios de inteligencia suelen ceder ante cada agencia a la hora de retirar informes de esta naturaleza, especialmente cuando involucran a ciudadanos estadounidenses cuya identidad está enmascarada. Sin embargo, otro alto funcionario de la administración defendió la práctica. "Realizar modificaciones administrativas a informes existentes es una práctica extremadamente común. Este informe aún está disponible para la comunidad de inteligencia; llamarlo una 'retractación' es sensacionalismo", declaró el funcionario.