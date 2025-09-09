Estados Unidos: Inmigración lanza operación "Bombardeo a Mitad de Camino" con objetivo a inmigrantes ilegales criminales en Chicago

La Operación en honor a Katie Abraham, quien fue asesinada en Illinois por un inmigrante ilegal delincuente

Gracias a las políticas de santuario del gobernador Pritzker, pandilleros, violadores, secuestradores y narcotraficantes de "El Tren de Aragua" están siendo liberados en las calles de Chicago.

CHICAGO 9 de septiembre de 2025– Hoy, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la Operación "Bombardeo a Mitad de Camino" en honor a Katie Abraham, quien falleció en un accidente automovilístico causado por el delincuente indocumentado Julio Cucul-Bol en Illinois. Esta operación de ICE se centrará en los delincuentes indocumentados que llegaron a Chicago e Illinois porque sabían que el gobernador Pritzker y sus políticas de santuario los protegerían y les permitirían deambular libremente por las calles de Estados Unidos, informó La Oficina de Seguridad Nacional.gov.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanza la "Bombardeo a Mitad de Camino" en honor a Katie Abraham, quien fue asesinada en Illinois por un inmigrante ilegal delincuente que nunca debió haber estado en nuestro país. Esta operación se centrará en los peores inmigrante ilegal delincuentes de Chicago —declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin—. Durante años, el gobernador Pritzker y sus colegas políticos santuario liberaron a pandilleros del Tren de Aragua, violadores, secuestradores y narcotraficantes de las calles de Chicago, poniendo en riesgo la vida de los estadounidenses y convirtiendo a Chicago en un imán para los delincuentes. El presidente Trump y la secretaria Noem tienen un mensaje claro: ninguna ciudad es un refugio seguro para los inmigrante ilegal delincuentes. Si vienes a nuestro país ilegalmente y violas nuestras leyes, te perseguiremos, te arrestaremos, te deportaremos y nunca regresarás.

A continuación, se presentan solo algunos de los peores inmigrante ilegal delincuentes —incluyendo pandilleros, narcotraficantes, secuestradores y violadores— que fueron liberados y devueltos a las calles de Illinois gracias a las políticas santuario del gobernador Pritzker. Estos inmigrantes ilegales criminales continúan en libertad.