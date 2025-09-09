(VIDEO) Delcy Rodríguez: "Sabemos que lo hacemos mejor que cuando estaba la DEA, lo dicen los números"

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció este lunes un balance de las incautaciones de narcóticos en el país, tomando como punto de referencia la salida de la Administración de Control de Drogas (DEA) y destacó que las autoridades lo hacen mejor que cuando operaba la agencia estadounidense.



"Cuando comparamos lo que fue el desempeño cuando existía la DEA en Venezuela y el desempeño sin la DEA, sabemos que lo hacemos mejor que cuando estaba aquí en Venezuela esa agencia estadounidense especializada en drogas. Sabemos hacerlo mejor, lo dicen los números", argumentó la alta funcionaria en una conferencia de prensa desde Caracas.



Para fundamentar su punto de vista, la vicemandataria presentó una lámina en la que se recoge que entre 1999 y 2004, la DEA incautó apenas 209,65 toneladas de droga, mientras que entre 2005 y 2025, el Gobierno de Venezuela ha incautado 1.054,93 toneladas –lo que representa una mejora relativa de 43 %–, al tiempo que ha neutralizado 402 aeronaves destinadas al tráfico de estupefacientes en el lapso 2012-2025.



Rodríguez también puso el acento en datos ya conocidos sobre el insignificante papel venezolano en el trasiego internacional de drogas, así como en las enormes ganancias que se derivan de ese negocio ilícito, que según expertos, representa la segunda actividad más rentable dentro de las economías sumergidas, solo por detrás del crimen organizado, con el que suele actuar en contubernio.



Así, relató, la mayor parte del dinero que se obtiene a través del narcotráfico, va a parar a bancos estadounidenses, según se exponen en reportes especializados.

EEUU sí es un país relevante para el narcotráfico



"EEUU hoy se abastece de cannabis" dijo añadiendo que actualmente "es mucho más adictivo" con un porcentaje que aumentó de 1 al 15 puntos.



Para seguir ilustrando con número la relevancia que tiene Estados Unidos con el narcotráfico, indicó que "el tamaño del lavado de dinero y de narcotráfico en EEUU equivale al 2,7 por ciento del PIB" y el 57% de las actividades sospechosas de lavado sobre el fentanilo se realiza a través de operaciones bancarias" de ese país.



"Sale mucho más fácil para Estados Unidos combatir y perseguir el lavado de dinero por narcotráfico que estar mandando barcos para agredir a Venezuela", aseveró la funcionaria.



En oposición y citando por 27 años consecutivos el informe de drogas de la ONU, Rodríguez afirmó que "Venezuela no aparece como un país relevante en materia de narcotráfico ni de delitos vinculados al mismo".



Reiteró que el informe de la ONU de este año aclara que solo un 5% de la droga que venta de Colombia y Ecuador rumbo a Estados Unidos y Europa pretende introducirse a través de territorio venezolano y de ese hay 70% por ciento de incautación y destrucción dentro del país, de acuerdo con cifras oficiales ya publicadas por el vicepresidente Sectorial de Seguridad Ciudadana, Diosdado Cabello.