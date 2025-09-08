The Guardian: Boris Johnson recibió 240.000 libras tras reunirse con Nicolas Maduro, según una factura

La oficina de Johnson envió una factura al gestor de fondos de cobertura, que fue pagada, semanas después de reunirse con el líder venezolano el año pasado.

Revelado: cómo Boris Johnson intercambió contactos con el primer ministro por acuerdos comerciales globales.

8 de septiembre de 2025.-En febrero del año pasado, desde un jet privado sobrevolando el Mar Caribe, Boris Johnson llamó a su antiguo adversario político, David Cameron, entonces ministro de Asuntos Exteriores, para notificarle una visita, informó El Guardian.com.

Johnson se había tomado un día libre de sus vacaciones familiares en República Dominicana para una reunión inesperada con el presidente izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, un hombre a quien Johnson, durante su mandato, había comparado con un "dictador de un régimen perverso".

El otro participante en la reunión era menos conocido: Maarten Petermann, gestor de fondos de cobertura.

Al ser interrogado posteriormente sobre la reunión, Johnson declaró a funcionarios del gobierno británico: "Es falso que me pagaran por ninguna reunión en Venezuela". El ex primer ministro afirmó no tener ninguna relación contractual con el fondo de cobertura Merlyn Advisors.

Johnson sugirió posteriormente que había estado actuando como intermediario diplomático, pero semanas después de asistir a la reunión de 45 minutos, según pudo revelar The Guardian, Johnson recibió 240.000 libras esterlinas de Petermann.

La revelación se encuentra en los Archivos Boris, una filtración de datos de la oficina de Boris Johnson, su despacho privado, que recibe una asignación financiada por los contribuyentes. Los archivos contienen un contrato con Merlyn Advisors firmado por Johnson meses antes, en septiembre de 2023.

El contrato, redactado por Merlyn, señala que Johnson, a lo largo de su dilatada carrera, ha adquirido una experiencia y un conocimiento únicos de la política gubernamental del Reino Unido y de las relaciones internacionales.

Indica que Merlyn Advisors interactúa con diversas partes interesadas, tanto nacionales como internacionales, que se beneficiarían de las perspectivas y experiencias de Johnson. Por cada reunión, Johnson recibiría honorarios de 200.000 libras esterlinas, lo que representaría un máximo de 1,6 millones de libras esterlinas al año por ocho reuniones.

El contrato tenía una duración de dos años a partir de octubre de 2023. La empresa también pagaría 35.000 libras esterlinas al mes para apoyar un grupo de expertos que Johnson estaba considerando establecer en el Reino Unido.

Johnson no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios. Petermann declaró: «No tengo comentarios. Por favor, no intenten imponerme si lo cuestiono o no».

The Guardian no ha confirmado si el pago a Johnson se debió a su visita a Venezuela.

El alijo no incluye una copia del contrato, también firmado por la empresa, y es posible que se abandonara después de que funcionarios del Reino Unido cuestionaran el acuerdo.

Sin embargo, un registro de pagos sugiere que la oficina de Johnson envió una factura, que refleja el contrato, a Petermann semanas después de la reunión con Maduro, un presidente autoritario cuyo gobierno está siendo investigado por fiscales de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.