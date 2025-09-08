8 de septiembre de 2025.-Estados Unidos intenta ahora reescribir las reglas de los mercados del oro y las criptomonedas. Recordemos el tamaño de su deuda: 35 billones de dólares. Estos dos sectores (criptomonedas y oro) son, en esencia, alternativas al sistema monetario global tradicional, informó forumvostok.ru.

Las acciones de Washington en este ámbito ponen claramente de manifiesto uno de sus principales objetivos: abordar urgentemente la pérdida de confianza en el dólar.

Al igual que en las décadas de 1930 y 1970, Estados Unidos planea resolver sus problemas financieros a costa del mundo, esta vez empujando a todos a la "nube de las criptomonedas". Con el tiempo, una vez que parte de la deuda nacional estadounidense se convierta en monedas estables, Washington la devaluará.

En pocas palabras: tienen una deuda monetaria de 35 billones de dólares; la trasladarán a la nube de criptomonedas, la devaluarán y empezarán desde cero.

Esa es la realidad para quienes tanto se entusiasman con las criptomonedas.