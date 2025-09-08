Por qué el creciente desempleo entre los afroestadounidenses es una señal de alerta para la economía

Los solicitantes de empleo asisten a una feria de empleo de Diversity Career Group en Los Ángeles el 17 de abril. Credito: Eric Thayer/Bloomberg/Getty Images

8 de septiembre de 2025.-Agosto, considerado el Mes de las Empresas Afroamericanas, debería haber sido un momento para celebrar la fuerza laboral afroamericana. Sin embargo, el informe de empleo del mes pasado mostró un aumento en las tasas de desempleo para los trabajadores afroamericanos, lo que podría indicar una recesión económica, informó CNN.com,

La tasa de desempleo para los trabajadores afroamericanos alcanzó el 7,5 % en agosto, su nivel más alto desde octubre de 2021 (7,6 %), tras aumentos consecutivos en junio (6,8 %) y julio (7,2 %). Un aumento del desempleo entre los afroamericanos suele considerarse la señal de alerta, ya que presagia una desaceleración del mercado laboral en general.

“Las personas más vulnerables tienden a ser despedidas primero, y desafortunadamente, suelen ser los afroamericanos, lo cual es en sí mismo muy preocupante”, declaró Diane Swonk, economista jefe de la firma de contabilidad KPMG US.

Los afroamericanos representan aproximadamente el 13 % de la fuerza laboral estadounidense. Una disminución de la población afroamericana en la fuerza laboral puede tener un efecto devastador en las comunidades negras y en la economía estadounidense, que, según algunos economistas, ya se encuentra en desaceleración.

Se espera que la población afroamericana tenga un poder adquisitivo de 2 billones de dólares para 2026, frente a los 1,7 billones de dólares de 2024, según un informe de Nielsen.

“Cuando el desempleo aumenta en nuestras comunidades, tiene un efecto dominó en industrias enteras. No solo en el comercio minorista. Vivienda, atención médica: el impacto es generalizado”, dijo Joyaa Cole, fundadora de Joe and Monroe, un negocio de velas propiedad de personas negras en Houston.

Cole afirmó que el aumento de las tasas de desempleo entre las personas negras sería “devastador”, y tiene el doble de impacto en las pequeñas empresas propiedad de personas negras como la suya, ya que los clientes negros podrían reducir sus gastos discrecionales.

Los estadounidenses negros tardan más en recuperarse de la pérdida de empleos, lo que significa que el camino hacia la recuperación puede ser largo. Durante la pandemia, el presidente Donald Trump promocionó una recuperación del empleo en mayo de 2020. Sin embargo, mientras que el desempleo entre las personas blancas había disminuido del 14,2 % al 12,4 %, el desempleo entre las personas negras se mantuvo estable en el 16,8 %, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

El aumento del desempleo entre los estadounidenses negros contrasta con las afirmaciones de Trump de que a los trabajadores negros les iría mejor bajo su liderazgo que bajo el de los demócratas. En 2016, preguntó a los votantes negros: "¿Qué carajo tienen que perder?".



