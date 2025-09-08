Exportación de cacao venezolano crece un 45% en 2025 posicionándose en mercados internacionales

Caracas, 7 de septiembre de 2025. –El ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León, informó que la exportación de cacao ha experimentado un incremento del 45% durante el presente año, consolidando su protagonismo en el comercio exterior del país, informó Prensa MinAgricultura.

León anunció, además, durante su participación en el programa #87 Con Maduro+, que para finales de agosto se exportarán 150 toneladas adicionales de cacao a Rusia, reforzando los vínculos comerciales entre ambos países y evidenciando la capacidad de producción y procesamiento de Venezuela.

"No solo estamos exportando materia prima, sino también chocolate venezolano de altísimo nivel, con valor agregado y estándares de excelencia", afirmó el ministro, al resaltar el impulso que esta industria genera en comunidades productoras.

El titular de la cartera agrícola finalmente destacó que el cacao nacional acaba de recibir premios en Rusia, lo que certifica su calidad superior y su creciente reconocimiento en el ámbito internacional.