Venezuela propone crear programa conjunto de alfabetización tecnológica contra las narrativas hegemónicas

El ministro Freddy Ñáñez definió tres propuestas durante su participación en el Foro de Medios de Comunicación y Grupos de Expertos del Sur Global 2025, que se celebra en China.

Venezuela diseñó tres propuestas clave para fortalecer la cooperación entre las naciones del Sur, durante su participación en el Foro de Medios de Comunicación y Grupos de Expertos del Sur Global 2025, que se celebra en Kunming, capital de la provincia de Yunnan, en suroeste de China y que congregó más de 500 asistentes.

El vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura de Venezuela, Freddy Ñáñez, en representación de Venezuela, señaló lo que serían los tres pilares para una nueva gobernanza. Uno de los puntos planteados es el diseño de un programa conjunto de alfabetización y formación ética y tecnológica para contrarrestar las narrativas hegemónicas y que a su vez garantice acceso libre, sano, consciente y responsable a las tecnologías disruptivas que transformarán radicalmente a la humanidad.

El segundo punto se centra en el desarrollo compartido de nuevas tecnologías. «Venezuela aboga por una colaboración que nivele la asimetría en áreas como la inteligencia artificial y la computación cuántica, garantizando que el acceso y el avance tecnológico beneficien a todas las naciones hermanas por igual».

En el tercer punto, Ñáñez propuso la creación de una doctrina de comunicación liberadora y pensamiento post-occidental. «Esta doctrina estaría cimentada en principios de ética, paz, justicia, diálogo, y el respeto a la diversidad cultural, ideológica, idiomática y étnica. Su objetivo es ofrecer una narrativa alternativa a la hegemónica, promoviendo una visión de mundo más inclusiva y equitativa».

Por otra parte, el ministro Ñáñez enfatizó que el propósito de este encuentro fue «organizar la inteligencia colectiva del Sur Global». «El mundo necesita un orden alternativo al occidente imperial,» afirmó, «nuestros pueblos necesitan pensadores, filósofos, comunicólogos, politólogos, artistas y escritores trabajando juntos en un gran movimiento de tanques de pensamiento que produzca una nueva subjetividad».

Ñáñez también resaltó a los presentes el programa que mantiene el gobierno venezolano de la Fundación de los Tanques del Pensamiento Comunal, una iniciativa del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyo objetivo es crear espacios en las comunidades y territorios del país para que el pueblo se forme y se organice para «dar la batalla a la guerra cognitiva que hace occidente y que hoy estamos denunciando».

Para finalizar, el ministro ratificó el respaldo de Venezuela a la iniciativa de gobernanza global basada en la paz y el respeto a la soberanía, propuesta por el presidente de China, Xi Jinping. Este apoyo subraya el compromiso del país con un orden mundial multipolar y pacífico, que respete la autodeterminación de las naciones.