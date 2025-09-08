Jorge Rodríguez refuerza en China las alianzas estratégicas

Integración / Se expresó el saludo y el reconocimiento del pueblo venezolano a China. Ratifican la disposición a fortalecer lazos de hermandad y cooperación binacional.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, participó en Pekín en los actos conmemorativos del 80 aniversario de la Victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista. En representación del mandatario Nicolás Maduro, Rodríguez expresó el saludo y reconocimiento del pueblo venezolano a China en la histórica Plaza Tiananmén, reiterando el compromiso de Venezuela con la construcción de un mundo más justo y soberano.

Rodríguez destacó la importancia de esta celebración como un símbolo de resistencia y unidad entre naciones que comparten ideales de soberanía y justicia. Su presencia en la capital china reafirma el alineamiento estratégico entre Venezuela y China, promoviendo la cooperación Sur-Sur, la no injerencia y el rechazo a las dinámicas hegemónicas que han marcado la política global en décadas recientes. Venezuela se suma a este llamado histórico, reafirmando su vocación por la paz, la memoria y la construcción de un futuro compartido entre naciones soberanas.

La conmemoración en China recuerda una de las gestas más dolorosas y decisivas del siglo XX: la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa (1931–1945), que dejó más de 35 millones de víctimas y marcó el papel de China en la derrota del fascismo. En 2025, el país asiático honra esta memoria con desfiles, homenajes, campañas educativas y encuentros diplomáticos bajo el lema: "Recordar la historia, honrar a los mártires, apreciar la paz y crear el futuro".

Lazos de hermandad

Rodríguez afirmó que "no habrá agresión alguna en esta tierra que pueda con el noble pueblo de Simón Bolívar", a la par que ratificó la disposición de Venezuela de fortalecer lazos de hermandad y cooperación con China. En su mensaje, el alto funcionario destacó: "En la celebración del 80 Aniversario de la Gran Victoria del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa, saludamos cálidamente al presidente Xi Jinping. Reafirmamos el compromiso de Venezuela con la paz y nuestra lucha frontal y permanente contra el fascismo. Destacamos el fortalecimiento de un nuevo orden mundial, donde los pueblos hermanos enfrentamos agresiones extranjeras. ¡Seremos libres e independientes para siempre!".

El presidente Nicolás Maduro informó esta semana que Rodríguez sostendría importantes reuniones con autoridades de China. "Envié al doctor Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento Nacional, como jefe de la delegación que viajó a China para la celebración de los 80 años de la victoria del pueblo y el Ejército chino, y China, frente al fascismo y militarismo criminal del antiguo imperio japonés", destacó Maduro. Agregó que Rodríguez, también alto comisionado de paz de la República Bolivariana de Venezuela para todas las causas nobles, está en China manteniendo reuniones muy importantes.

Futuro compartido

Rodríguez subrayó el compromiso de Venezuela con la construcción de un orden internacional más justo, equilibrado y respetuoso de la soberanía de los pueblos, afirmando: "Avanzamos en el fortalecimiento de un nuevo mundo multipolar y sin agresiones". Este enfoque se alinea con la visión de China de un mundo multipolar, donde las relaciones internacionales se basan en el respeto mutuo y la cooperación, en lugar de la hegemonía y la confrontación.

El viaje de Rodríguez y las reuniones programadas son cruciales para el futuro de las relaciones bilaterales. Las conversaciones abordarán temas de interés mutuo, como el comercio, la inversión, la energía, la tecnología y la cultura, buscando profundizar la cooperación en diversas áreas. La confianza y el respeto mutuo entre ambos países son la base de esta relación estratégica, que se ha fortalecido a lo largo de los años.

Crece el respaldo internacional a Venezuela

En los últimos días se han producido manifestaciones globales bajo el lema "Venezuela no es una amenaza, es una esperanza". Los activistas se han organizado en más de 100 ciudades.

Organizaciones internacionales y partidos políticos condenan el despliegue militar de EEUU en el Caribe, que incluye buques de guerra y un submarino nuclear, calificándolo de amenaza a la estabilidad regional y a la condición de América Latina y el Caribe como zona de paz (Declaración Celac 2014 y Tratado de Tlatelolco 1967).

El Comité Antiimperialista de Solidaridad con Cuba (Uruguay) y el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde rechazan la intervención militar en Venezuela, instando al diálogo y al respeto de la soberanía.



Colombia promueve encuentros de cancilleres de la Celac para abordar las tensiones y Venezuela denuncia la violación del Tratado de Tlatelolco como un peligro para la región.

"Avanzamos en el fortalecimiento de un nuevo mundo multipolar y sin agresiones. Este enfoque se alinea con la visión de China de un mundo multipolar"

JORGE RODRÍGUEZ

Presidente de la Asamblea Nacional

80 Aniversario de la Gran Victoria del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa es conmemorado este año.