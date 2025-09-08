(VIDEO) Detenido sujeto acusado de instigar a su perro de raza pitbull a atacar a otro canino en Yaracuy

08-09-25.-Un video viral en redes sociales ha llevado a la detención y la imputación de un sujeto identificado como Carlos Tovar en el estado Yaracuy.El ciudadano, que grabó y difundió el video, es acusado de instigar a su perro de raza pitbull a atacar a otro canino en el sector Cañaveral.El caso, que generó una ola de indignación, ahora está en manos de la justicia.El fiscal general, Tarek William Saab, confirmó la noticia a través de las redes sociales del Ministerio Público, detallando que Tovar enfrentará cargos por los delitos de maltrato animal, daño al animal ajeno y prohibición de hacerse justicia por sí mismo.La investigación se inició gracias a la rápida acción de las autoridades de PoliYaracuy, quienes recibieron el material audiovisual y lo utilizaron como prueba clave.La evidencia que selló su destinoEn la grabación, se escucha con total claridad cómo el acusado alienta a su perro para que ataque al otro animal.La crueldad del acto y la indiferencia del hombre al presenciar la agresión causaron un revuelo digital que terminó con su arresto.El caso de Carlos Tovar se suma a otros que el Ministerio Público ha procesado en los últimos años, con el objetivo de castigar y prevenir el maltrato animal en el país.El uso de las redes sociales como evidencia directa en este tipo de delitos es un claro indicio de la importancia que tienen para la investigación.