Canciller Yván Gil a EEUU: "América Latina no tolerará carreras armamentistas"

El canciller de la República, Yván Gil, afirmó este viernes que América Latina unida respondió en una sola voz al odio que promueve el secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Antonio Rubio, contra Venezuela y la región.



"Hoy más que nunca, unidos los países latinoamericanos (…) Hemos visto un pronunciamiento de la mayoría de los países de la CELAC que han salido al frente y han ratificado su adhesión y su defensa" a América Latina como "zona de paz", dijo el alto funcionario en un contacto telefónico para el canal Venezolana de Televisión (VTV).



El pronunciamiento se produce luego del comunicado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en rechazo al despliegue militar estadounidense en la región.

En este sentido, Gil calificó de "locura" la decisión de Rubio, al promover la presencia de un submarino nuclear en América Latina, territorio declarado Zona de Paz libre de armas nucleares, en una agresión contra el pueblo venezolano.

"El mundo entero se ha levantado y le ha dicho a Marco Rubio, a Estados Unidos, a su camarilla: esto es una región de paz. No toleramos amenazas y su militarismo", subrayó.



A propósito del video que divulgó el funcionario estadounidense sobre la supuesta intercepción de una pequeña embarcación que, según, trasladaba droga, el Ministro de Relaciones Exteriores venezolano señaló que, "de comprobarse la veracidad del video", se trataría de "un crimen, al bombardear una lancha donde iban once personas a bordo", en el "show que ha tratado de mostrar Marco Rubio (…) para atacar peñeros que nadie sabe si fueron atacados (…) que muestran la violación del derecho internacional y de los derechos humanos".

Asimismo, subrayó que "el mundo se ha levantado contra las amenazas y el militarismo de EEUU. No toleraremos agresiones en nuestra región de paz".