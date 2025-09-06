Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
(Caricatura) Los Destrazos por Marquitos: Con el Bocha Batista no le ganamos a nadie...
Por:
Marco Pedraza
|
Sábado, 06/09/2025 02:00 AM
|
Versión para imprimir
Caracas, 5 de septiembre de 2025.-
Esta nota ha sido leída aproximadamente
317
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
Estados Unidos: dicen fuentes
Donald Trump considera ataques contra cárteles de la droga dentro de Venezuela, campaña de presión más amplia sobre Nicolas Maduro
Para operaciones contra los cárteles de la droga en el Caribe
Estados Unidos envía 10 aviones de combate F-35 a Puerto Rico
La votación fue de 142 a favor y 2 en contra
(VIDEO) La Asamblea General de la ONU se trasladará a Ginebra ante negación de visa de EEUU a funcionarios palestinos
Un duro golpe para Keir Starmer
Angela Rayner dimite como viceprimera ministra del Reino Unido por culpa de los impuestos
Lider de Corea del Norte Kim Jong-un abandona Pekín con importantes victorias diplomáticas
Estados Unidos: Redada de inmigración detiene a cientos de trabajadores de Corea del Sur en planta de autos de Hyundai
(VIDEO) Petro: "Cualquier idea de paz Estados Unidos la bloquea" en el consejo de seguridad de la ONU
Estados Unidos:
El Pentágono autoriza a hasta 600 abogados militares a servir como jueces temporales de inmigración
Estados Unidos: Auxiliares de vuelo presionan para que su sueldo sea desde que el avión no haya despegado
En la conformación del Consejo Campesino
Fomficc acompañó la reunión de productores agrícolas de Lagunillas-Mérida
Expertos de la ONU piden reunión de emergencia en Asamblea General para presionar a Israel
Tras las emergencias que afectaron a la entidad
Gobernación de Mérida avanza en la recuperación vial de Tabay
Convocatoria en Nueva York:¡EEUU no a la intervención en Venezuela ni en Latinoamerica! Sábado 6 de septiembre a la 1pm
Presidente Maduro anuncia la activación de 173 Cuadrantes de Paz en el estado Carabobo
Llegaron 305 connacionales provenientes de EEUU entre ellos 3 niños retenidos
Convocan a cumbre BRICS para discutir respuesta conjunta a aranceles de Trump contra Brasil e India
Por primera vez en años el dólar se vende a 64 pesos en Dominicana
Científicos desarman el informe climático del gobierno de EEUU
Más de 10 mil vocerías de consejos comunales se han actualizado en el país
Marco Rubio, "el buen samaritano": La interceptación de embarcaciones de drogas no funciona, volarlas por los aires las detendrá
El editorial de Nicolás Lantos
(VIDEO) De Argentina nos llega: El domingo se define el destino del país
(Versión de 2025) Asesinada Bartolina Sisa (1782)
Efemérides del 5 de septiembre: Día de la Mujer Indígena – Nicaragua repele a filibusteros estadounidenses (1856)
Entrevista a Salvador De León: defendiendo la soberanía de Venezuela desde la perspectiva de la clase trabajadora
"La voz de Hind Rajab" película sobre la agónica muerte de una niña en Gaza conmueve hasta las lágrimas y crea una ovación en el Festival de Venecia
Mensaje de Milei a los prestamistas
(VIDEO) Estoy dispuesto a implantar la crueldad de Estado, para pagarte
(VIDEO) Trump firma orden, cambia nombre de Departamento de Defensa de EEUU
Canciller Gil acusa a Rubio de negar pruebas que confirman que el país combate el narcotráfico
¡Qué alegría nos han dado estos chamos! Nicolás Maduro felicita a selección Sub-15 de béisbol por alzarse con título panamericano
Petro condenó supuesto ataque de EE.UU. contra una embarcación en el Caribe
"Venezuela es el lugar donde las drogas NO fluyen a EEUU"
(VIDEO) Presentador estadounidense Jimmy Dore desmonta narrativa de Trump para atacar a Venezuela
(VIDEO) EEUU deporta por error a un ciudadano estadounidense a Venezuela
Milicia Nacional activa este viernes unidades comunales en todo el país
Luego de una visita de cuatro días a China
(VIDEO) Putin sorprende con su mensaje tras críticas de EEUU y Europa
Las acusan de sobrevolar uno de sus barcos en El Caribe
(VIDEO) Departamento de la Defensa de USA denunció sobre dos aeronaves de la fuerza aérea de Venezuela
(AUDIO) Autoridades meteorológicas prevén cielo nublado en gran parte del territorio
¿Masacre impune? Qué se sabe de los 11 tripulantes que mató EE.UU. en una 'narcolancha'
Delcy Rodríguez: Los hegemones del mundo con una conducta patotera quieren imponer su poder ante los pueblos
(VIDEO) Presidente Maduro invita a expertos a corroborar que Venezuela es territorio libre de drogas
(VIDEO) MP abrió investigación por brutal agresión a un toro en feria de Tintorero, Edo Lara
Amnistía Internacional exige investigación "pronta y exhaustiva" sobre el ataque de EEUU a la embarcación en el Caribe
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
Petro condenó supuesto ataque de EE.UU. contra una embarcación en el Caribe
¿Masacre impune? Qué se sabe de los 11 tripulantes que mató EE.UU. en una 'narcolancha'
(VIDEO) Presidente Maduro invita a expertos a corroborar que Venezuela es territorio libre de drogas
“Nos están usando como peones en su tablero político”: Cómo sienten algunos venezolanos en el exterior la tensión con Estados Unidos
Rusia tacha de inadmisible presión de EEUU contra Venezuela
Revise noticias similares en la sección:
Venezuela en el Exterior
Estados Unidos: dicen fuentes
Donald Trump considera ataques contra cárteles de la droga dentro de Venezuela, campaña de presión más amplia sobre Nicolas Maduro
Un duro golpe para Keir Starmer
Angela Rayner dimite como viceprimera ministra del Reino Unido por culpa de los impuestos
Lider de Corea del Norte Kim Jong-un abandona Pekín con importantes victorias diplomáticas
Para operaciones contra los cárteles de la droga en el Caribe
Estados Unidos envía 10 aviones de combate F-35 a Puerto Rico
Estados Unidos: Redada de inmigración detiene a cientos de trabajadores de Corea del Sur en planta de autos de Hyundai
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad