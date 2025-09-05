Gobernación de Mérida avanza en la recuperación vial de Tabay

Se están vertiendo 400 toneladas de asfalto hoy, y 200 más mañana, para brindar seguridad a todos los conductores.

5 de se´tiembre de 2025.- El gobierno del estado Bolivariano de Mérida, en un esfuerzo mancomunado con diversas instituciones y el sector privado, inició los trabajos de asfaltado en el sector La Ceibita de Los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina, como parte de la 2 Transformación, enfocada en la creación de ciudades humanas para el buen vivir, informó Prensa Gobernación de Mérida / Johan Contreras.

La secretaria para la Transformación de la Ciudad Humana, Mileidy Bastidas, destacó el compromiso con la comunidad afectada por la emergencia del pasado 24 de junio. "En el marco de las 7 Transformaciones instruidas por el presidente Nicolás Maduro, hoy nos encontramos atendiendo una de las vías afectadas. De la mano de nuestro gobernador Arnaldo Sánchez, estamos vertiendo 400 toneladas de asfalto hoy, y 200 más mañana, para brindar seguridad a todos los conductores", afirmó Bastidas.

Este proyecto, resultado de un trabajo mixto entre la Gobernación de Mérida, el Inmivi, Construsmérida, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y la empresa privada, busca no solo la recuperación inmediata de la vía, sino también sentar las bases para una infraestructura vial más robusta. "Luego de esta primera etapa, vendrá una segunda en la que podremos hacer toda la infraestructura vial que corresponde. Queremos garantizar un acceso más seguro para todos los que transitan por aquí, ya sean turistas, productores o la comunidad en general", explicó la secretaria.

Por su parte, el alcalde del municipio Santos Marquina, Balmore Otalora, expresó su satisfacción por la rápida respuesta y la culminación exitosa de los trabajos de vialidad. "En tiempo récord se logró restablecer la vialidad y hoy, felizmente, se está asfaltando, culminando con éxito la restitución al 100 % de la vía", señaló Otalora.

El alcalde subrayó la importancia de esta obra, la cual beneficia a los seis circuitos comunales del municipio y a todos los que visitan el estado Mérida. "Esto no solo beneficia a nuestros habitantes, sino también a quienes nos visitan de distintas partes del país, tanto para ir a la ciudad de Mérida como para ir al páramo. Estamos contentos y agradecidos con el presidente Nicolás Maduro y con nuestro gobernador Arnaldo Sánchez por todo el apoyo para seguir fortaleciendo las transformaciones", concluyó.