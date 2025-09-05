Presidente Maduro anuncia la activación de 173 Cuadrantes de Paz en el estado Carabobo

5 de septiembre de 2025.- Este jueves, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, realizó la activación de 173 Cuadrantes de Paz en el estado Carabobo, informó Prensa Mpprijp, Brayimar López.

En este sentido, el Ejecutivo nacional detalló que, a través de la perfecta fusión popular, militar, policial, el estado Carabobo se convertirá en un "territorio libre de narcobandas".

"Este será un territorio inexpugnable de la Patria y de la Revolución Bolivariana", afirmó.

De igual forma, el Jefe de Estado, afirmó ante las acusaciones del Gobierno de los Estados Unidos, que Venezuela es un territorio de Paz y apuntó que, "estamos listos para consolidar todos los planes que atentan contra nuestro pueblo."

Por otra parte, informó que a partir del 05 de septiembre, se llevará a cabo el primer ciclo de activación de todos los alistados y alistadas de la Milicia Nacional, "vamos a activar mañana por primera vez en la historia militar del país las Unidades Comunales de Milicia en las 5 mil 336 circuitos comunales del país, de acuerdo a la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)"

"La meta de mañana es movilizar a las más de 8 millones de personas alistadas en la defensa del Estado." finalizó