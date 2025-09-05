Viceministro del Poder Popular para la Economía Comunal, Saúl Osio

5 de septiembre de 2025.- “Más de 10 mil vocerías de consejos comunales se han actualizado en el país y se espera en el mes de septiembre y octubre continuar el proceso con las 22 mil restantes, para fortalecer el modelo participativo y protagónico del pueblo”, expresó el viceministro del Poder Popular para la Economía Comunal, Saúl Osio.



Durante la entrevista concedida en el programa Café en la Mañana, el viceministro Osio informó que mediante los comités electorales de cada consejo comunal se lleva a acabo los comicios con los acompañamientos de servidores públicos del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la validación del proceso.



“Cada consejo comunal y cada comuna tiene autonomía de determinar qué comité de trabajo elije, o compone, en este caso son diferentes según las realidades del territorio”, resaltó Osio, al mismo tiempo enfatizó que con la adecuación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, los voceros del consejo comunal forman parte también de las comunas.



“Ser vocero en el consejo comunal o de tu comuna es ser vocero de la institucionalidad venezolana, por lo tanto, garantiza la gobernanza desde estos espacios; es un ejercicio de dignidad, la trinchera de lucha, así se ha comprendido en el pueblo venezolano y lo hemos expresado en el alistamiento”, manifestó el viceministro.



Entretanto, recordó que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó una nueva unidad dentro toda la estructura de la defensa integral de la nación llamada la Unidad Comunal Miliciana, que será la conexión entre el Área de Defensa Integral (ADI) y las Bases Populares de Defensa Integral.

