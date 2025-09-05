Presentador estadounidense Jimmy Dore desmonta narrativa de Trump para atacar a Venezuela

“El Estado del cártel de drogas es Ecuador”. “Lo que (Trump) dijo de las drogas que salen de Venezuela no es cierto (…) noten cómo Venezuela es el lugar donde las drogas no fluyen a EE.UU.”. Credito: Agencias

El presentador y comediante de Estados Unidos, Jimmy Dore, cuestionó la reciente noticia sobre el supuesto "barco de narcotraficantes" que fue destruido en el Caribe, con lo cual la administración de Donald Trump quiere usar este suceso como una razón para realizar una incursión militar en aguas y el territorio venezolano

Dore, en su espectáculo, utilizó datos recientes del Gobierno estadounidense para desmentir la supuesta afirmación de que Venezuela estaba involucrada en el tráfico de drogas hacia EE.UU.

Dore, aludiendo a un mapa del 31 de agosto, que exhibe con claridad las rutas del océano Pacífico, afirmó: "El Estado del cártel de drogas es Ecuador". "Lo que (Trump) dijo de las drogas que salen de Venezuela no es cierto (…) noten cómo Venezuela es el lugar donde las drogas no fluyen a EE.UU.".

#ENVIDEO | El comentarista político Jimmy Dore indicó que el presidente de #EstadosUnidos , Donald Trump, ha intentado derrocar al Gobierno de #Venezuela y, pese a no tener éxito en su objetivo, coloca el pretexto del narcotráfico para una aventura intervencionista en la… pic.twitter.com/cpWIrUiAAM

En su análisis, Dore tuvo en cuenta que, si la muerte de 11 supuestos narcotraficantes fuera verdadera, se trataría de un delito bélico al disparar contra un barco tripulado por civiles.

"Ser sospechoso de transportar drogas no conlleva una sentencia de muerte y ciertamente no hubo debido proceso (…) Este barco dicen que transportaba droga, pero mira, este es el bote que explotaron porque transportaba drogas y ves lo diminuto que es ese bote, pensé que iba a ser como un bote gigante", dijo.

"El presidente de paz ataca de nuevo", comentó sarcásticamente, estableciendo una comparación entre las acciones del gobierno republicano y la ejecución sumaria que había ordenado Rodrigo Duterte, expresidente filipino que fue apresado en marzo por mandato de la Corte Penal Internacional (CPI) debido a crímenes de lesa humanidad durante su lucha contra el narcotráfico.

Según el presentador estadounidense Jimmy Dore, la supuesta g3rr4 4nt1dr0g4s de EEUU contra Venezuela es una excusa para apropiarse de sus recursos naturales, como el petróleo. ???? Dore recordó que Donald Trump admitió públicamente que quería el petróleo venezolano y comparó esta… pic.twitter.com/wEQYSq4Gg1

Dore enfatizó que la codicia de hacerse con los recursos energéticos de Venezuela es el origen de la agresión contra este país, lo cual condujo al magnate republicano a imponer sanciones y respaldar intentos para desestabilizar al gobierno en un esfuerzo por derrocar al presidente Nicolás Maduro.

"Tan pronto como descubras que Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudita, sabrás por qué Donald Trump trató de derrocar a Venezuela en su primer mandato", aseguró.

"Por eso quieren deshacerse de (Nicolás) Maduro, es por eso que quieren robar sus recursos naturales. La misma razón por la que derrocamos a Irán, la misma razón por la que golpeamos Irak, por la que golpeamos Libia, siempre es la misma maldita razón", sentenció.