“Nos están usando como peones en su tablero político”: Cómo sienten algunos venezolanos en el exterior la tensión con Estados Unidos

"Nos utilizan. Algunos nos usan como peones en sus maniobras políticas, y otros como daños colaterales"

4 de septeimbre de 2025.- Así resume Adelys Ferro, quien trabaja en una ONG que defiende los derechos de los inmigrantes venezolanos, el sentir de muchos venezolanos en el extranjero tras presenciar la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, en medio de los gestos bélicos del presidente estadounidense, Donald Trump, y el llamado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a las milicias para "defender la patria", informó CNN.com.

Hay un hilo conductor que conecta a todos los venezolanos que hablaron con CNN en Buenos Aires, Madrid y Estados Unidos. Aunque están lejos, los acompaña el miedo y la preocupación por lo que pueda suceder en su país, donde muchos de ellos aún tienen a sus familias. Y aunque no pierden la esperanza de que la situación en Venezuela mejore, prevalece el escepticismo.

"No creo que nada cambie. Mientras los militares estén allí, apoyarán al gobierno venezolano", declara Perla a CNN desde la puerta de su lugar de trabajo, un restaurante de comida venezolana en Buenos Aires.

Miedo y escepticismo

Si bien el enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela es histórico, las tensiones comenzaron a intensificarse el 7 de agosto, cuando la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, anunció que duplicarían la recompensa a 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro.

Estados Unidos ha descrito a Maduro como "uno de los mayores narcotraficantes del mundo", líder del Cártel de los Soles y una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, acusaciones que tanto el gobierno venezolano como otras instituciones han rechazado rotundamente.

Desde entonces, buques de guerra y personal militar estadounidenses se han desplegado en las costas venezolanas, y Maduro ha anunciado el despliegue de tropas y milicias, así como un llamado a los venezolanos a unirse a la Milicia Bolivariana.