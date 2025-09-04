Estados Unidos: Participación de Eric y Don Jr. Trump en el Bitcoin se dispara a $ 1.5 Millardos en el debut de Nasdaq

La participación de Eric Trump y Donald Trump Jr. en American Bitcoin supera los 1.500 millones de dólares tras su espectacular debut bursátil el miércoles.

4 de septiembre de 2025.-La empresa de minería de bitcoins duplicó con creces su valor, alcanzando un aumento del 110 % intradía antes de retroceder y cerrar con un alza del 16,5 %, a 8,04 dólares, en su primer día de cotización en el Nasdaq. Alrededor del 20 % de American Bitcoin pertenece a los hijos mayores del presidente Trump, según Asher Genoot, presidente ejecutivo de la empresa, informó El Correo de Nueva York.com.

Al alcanzar el precio máximo de la acción el miércoles, esa participación estaba valorada en 2.600 millones de dólares.

El debut de American Bitcoin en el Nasdaq se produjo tras completar su fusión con Gryphon Digital Mining en marzo. Aproximadamente el 98% de la empresa combinada pertenece a Eric, Don Jr., la empresa de minería de bitcoin Hut 8 y otros accionistas, mientras que Gryphon controla el resto.

"Las criptomonedas están en pleno auge", declaró Eric a Reuters el miércoles. "Diría que, en este momento, el sector de las criptomonedas representa al menos el 50% de lo que hago".