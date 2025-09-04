Estados Unidos: Fiscal Gral. de Washington D.C interpone una demanda para poner fin al despliegue de la Guardia Nacional federal

Casi 2.300 efectivos de siete estados han estado estacionados en Washington D. C. desde el 11 de agosto.

4 de septiembre de 2025.-Washington, D.C., el fiscal general Brian L. Schwalb presentó una demanda el jueves para poner fin al despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad por parte de la administración Trump, calificándolo de "ocupación militar" ilegal. Casi 2300 soldados de siete estados han estado estacionados en el distrito desde el 11 de agosto, una medida que, según Schwalb, excede la autoridad del presidente y viola la autonomía local bajo la Ley de Autonomía Local, informó ABC.com.

La demanda argumenta que las tropas fueron puestas bajo el mando del Departamento de Defensa y posteriormente designadas por el Servicio de Alguaciles de EE. UU. para realizar tareas de seguridad pública, lo que, según la oficina de Schwalb, "viola la prohibición fundamental de la participación militar establecida en la legislación local".

Por ley, el despliegue de emergencia del presidente solo puede durar 30 días, a menos que el Congreso lo extienda, lo que significa que el aumento de efectivos expirará el 10 de septiembre. Schwalb también alega que el gobierno federal está ejerciendo ilegalmente el mando sobre las milicias estatales sin incorporarlas formalmente al servicio federal, lo que, según él, constituye una violación de la Constitución y la ley federal.

La denuncia señala que los despliegues amenazan con erosionar la confianza entre los residentes y la policía, exacerbar las tensiones y perjudicar la economía de la ciudad, especialmente en los sectores de la restauración y la hostelería, ya que, el mes pasado, la Asociación de Restaurantes del Área Metropolitana de Washington extendió la semana de restaurantes de verano para atraer clientes durante el aumento de casos.