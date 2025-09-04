(VIDEO) Cabello a la ONU: "No hay tensiones con EEUU, sino amenazas y asedio permanente contra Venezuela"

Durante su programa Con el Mazo Dando, el secretario General del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, indicó a la directiva de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que las acciones del imperialismo norteamericano contra la nación, son amenazas, agresiones y permanente asedio contra Venezuela y no se trata de "tensiones" entre los dos países.



De esta manera, Cabello respondió al pronunciamiento de la ONU emitido luego de que Estados Unidos ordenara el envío de un escuadrón anfibio al sur del Caribe.



En tal sentido, manifestó que en Venezuela no existen tensiones, "nosotros somos un pueblo feliz, nosotros no nos metemos con nadie".



"Somos un pueblo de paz. No andamos amenazando a ningún otro país. No decimos que vamos a invadir a otro país bajo excusas, bajo mentiras. No queremos un cambio de régimen en otro país, los asuntos internos de cada país, los resuelve ese país y su pueblo", subrayó.



"La ONU debería es estar preocupadas por las amenazas y asedio todos los días contra Venezuela, porque aquí hay seres humanos y bien pendejos algunos venezolanos, que creen que hay bombas solo mata chavistas. Bien gafos serían", afirmó.



Cabello expresó que "todavía hay algunos que le creen a La Sayona, que dice: 'Aquí en el Country y en Valle Arriba no va a pasar nada'", ironizó.





