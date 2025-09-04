(AUDIO) INAMEH reporta precipitaciones débiles y aisladas afectarán este jueves al sur del país

Este jueves en horas de la mañana habrá nubosidad variable con precipitaciones débiles y aisladas al sur del país, principalmente en la Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas, Llanos Centrales y Occidentales, así como en las zonas de la Cordillera Andina, lago de Maracaibo y en la costa oriental de Sucre y Delta Amacuro.De igual forma, el Inameh señala que no se descartan algunas precipitaciones aisladas en zonas de montaña de Miranda y La Guaira. El resto del país se mantendrá con nubosidad parcial y zonas poco nubladas.En horas de la tarde y la noche serán los períodos con mayor actividad, donde la nubosidad aumentará progresivamente. Se esperan precipitaciones de variable intensidad con tormentas eléctricas y ráfagas de viento principalmente en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Guárico, Cojedes, Yaracuy, Falcón, Lara, Portuguesa, Barinas, Apure, la región de los Andes y Zulia. Las lluvias también se harán presentes en la Región Oriental, mientras que en la Región Central, las lluvias serán más débiles y de menor intensidad.En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira se espera que el día comience con nubosidad parcial, para luego dar paso a la mayor actividad de precipitaciones en la tarde y noche, con lluvias débiles y aisladas. Las temperaturas se mantendrán entre una mínima de 21°C y una máxima de 31°C en la ciudad de Caracas.Con información de INAMEH / Prensa VTV.