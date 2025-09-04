Un nuevo token criptográfico aumenta la fortuna de Donald Trump y sus hijos en 5 mil millones de dólares

La participación de Trump y sus hijos en una empresa de criptomonedas vale 5.000 millones de dólares

Incluso considerando el sólido historial de Donald Trump de lucrarse con la presidencia, ha tenido una semana excepcional.

4 de septiembre de 2025.- El lunes, la familia del presidente Trump ganó unos 5 mil millones de dólares —al menos en teoría— con el lanzamiento de su última empresa de criptomonedas. Ahora, un token de World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas cofundada el año pasado por Trump y sus hijos, cotiza en bolsa.

Este lanzamiento pone de relieve el extraordinario grado en que Trump y su familia utilizan el Despacho Oval para obtener beneficios personales, especialmente a través de sus estrechos vínculos con la industria de las criptomonedas. El presidente reportó ingresos de más de 630 millones de dólares el año pasado, incluyendo 57 millones de dólares por la venta de criptomonedas, antes de lanzar una "moneda meme" a principios de este año. (También ha licenciado su nombre para vender zapatillas deportivas, relojes, guitarras y Biblias).

Ahora cualquiera puede comprar o vender este token "$WLFI", lo que ofrece a quienes deseen congraciarse con el presidente otra vía para contribuir directamente a sus finanzas personales.

"Antes tenías que unirte a Mar-a-Lago [el resort y club privado de Trump]. Esto es mucho más divertido. Ni siquiera tienes que levantarte por la mañana", dice Ross Delston, abogado y exregulador bancario de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.

"Puedes invertir en esta [criptomoneda], y ahora es tu amigo", añade. "Y podría ser cualquiera: alguien sospechoso, alguien que haya sido condenado por algún delito o que actúe en nombre de un agente estatal [extranjero]".