Llegan al pais 286 migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos

3 de septiembre de 2025.-Este miércoles, un grupo de 286 venezolanos repatriados desde Texas (Estados Unidos), regresan a su tierra natal para reencontrarse con sus familias y contribuir al desarrollo del país, informó Prensa Mpprijp.

La Gran Misión Vuelta a la Patria, garantiza el traslado de cada connacional, demostrando que Venezuela apuesta por la unión familiar, la paz y el bienestar social y económico, a pesar de las campañas de desprestigio que estigmatizan a los venezolanos, el gobierno garantiza los Derechos Humanos y promueve la cohesión familiar.

Además, el Estado venezolano reafirma su compromiso con los ciudadanos en el exterior, buscando activamente soluciones para que todos los venezolanos que deseen regresar al país puedan hacerlo.

Por otro lado, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que rige el derecho a la salud como un derecho fundamental y social de todas las personas, estos connacionales recibieron los protocolos de seguridad y salud de forma positiva.

Finalmente, el Gobierno Bolivariano seguirá en un esfuerzo continuo, sostenido y humanitario con estas acciones concretas para facilitar el regreso de todos los venezolanos fuera del país, como lo ha instruido el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.