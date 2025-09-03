(VIDEO) Histórico e imponente desfile militar en China

Celebrado en Pekín por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial

Xi Jiping preside el Imponente e Histórico desfile militaren China

La Gtan parada y el Histórico e imponente desfile militaren China

Histórico e imponente desfile militaren China, parte del poder misilístico

Miércoles, 03 de septiembre de 2025. China mostró este miércoles drones equipados con inteligencia artificial, misiles hipersónicos y aviones de alerta temprana de nueva generación durante el desfile militar celebrado en Pekín por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

Durante alrededor de hora y media, el Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) exhibió algunos de sus equipos más modernos. Según la televisión estatal CCTV, entre ellos destacaron drones de combate con sistemas de inteligencia artificial capaces de operar junto a cazas tripulados, nuevos misiles hipersónicos antibuque como el YJ-20 y el YJ-21, y el DF-61, considerado el intercontinental más avanzado tras el DF-41.

Hablamos con el embajador de China en Colombia sobre lo que significa para él y para sus compatriotas este desfile de gran magnitud.





Noticia relacionada: (VIDEO) Xi Jinping muestra el poderío militar chino a sus aliados Vladimir Putin y Kim Jong-un

