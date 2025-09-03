Lo más factible es que se estén grabando entre ellos

(VIDEO) El audio prohibido de Karina

El audio prohibido de Karina, editorial de Roberto Navarro

El audio prohibido de Karina, editorial de Roberto Navarro

Credito: El Destape TV

Hay que enderezar la política macroeconómica sostuvo el economista Carlos Melconian

Hay que enderezar la política macroeconómica sostuvo el economista Carlos Melconian

Credito: El Destape TV

Si el gobierno pierde las elecciones el primer efecto es económico dijo Miguel Ángel Pichetto

Si el gobierno pierde las elecciones el primer efecto es económico dijo Miguel Ángel Pichetto

Credito: El Destape TV

El audio prohibido de Karina

El audio prohibido de Karina

Credito: El Destape TV

Introducción

Introducción

Credito: El Destape TV

Miércoles, 03 de septiembre de 2025.- La presente denuncia se formula frente a hechos de una enorme gravedad institucional, vinculados con la captación, edición, manipulación y difusión de grabaciones clandestinas atribidas a funcionarios y ex funcionarios públicos. El Gobierno Nacional y el próximo proceso electoral se encuentran bajo un inédito ataque de grupos paraestatales que buscan generar caos.

Los audios han sido esparcidos de modo estratégico, en un momento en que el país se encamina hacia la estabilización macroeconómica y en las últimas semanas previas de las elecciones legislativas de medio término.

De ets forma comienza le Introducción del informe de las autoridades oficiales.






Argentina: Prohíben difusión de audios de Karina Milei

