(VIDEO) El Autoatentado de Milei

Esto estaba pensado, mentira, sostiene Navarro



Miércoles, 03 de septiembre de 2025. El dólar tiene que subir, suba del dólar, pues su valor está artificialmente sostenido afirma Roberto Navarro a inicio de su editorial.

Además de comentar que el presidente Milei acusa a la oposición de estar conspirando en su contra, el kisnerismo me quiere matar y las presuntas divergencias con Luis Caputo.

No hayan en el gobierno como detener la suba del dólar, los 1,400,00 actuales no son realistas.

Hay una posible reaparición del dölar negro.





