(VIDEO) El Autoatentado de Milei

Miércoles, 03 de septiembre de 2025. El dólar tiene que subir, suba del dólar, pues su valor está artificialmente sostenido afirma Roberto Navarro a inicio de su editorial.



Además de comentar que el presidente Milei acusa a la oposición de estar conspirando en su contra, el kisnerismo me quiere matar y las presuntas divergencias con Luis Caputo.



No hayan en el gobierno como detener la suba del dólar, los 1,400,00 actuales no son realistas.



Hay una posible reaparición del dölar negro.





