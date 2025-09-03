Presidente Maduro: Acciones injerencistas de EEUU tienen como finalidad apropiarse del petróleo venezolano

“Marco Rubio, junto con las mafias de Miami, pretende comprometer a Donald Trump a escenarios de violencia”, destacó el jefe de Estado.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que las injerencias por parte del gobierno de los Estados Unidos carecen de acciones de toda credibilidad y advirtió que dichas acciones tienen como objetivo apropiarse del petróleo venezolano, lo cual no ocurrirá, ya que el petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano.

Maduro agregó que la juventud norteamericana no acepta las narrativas impuestas por Marco Rubio y aseguró que este, junto con las mafias de Miami, pretenden comprometer a Donald Trump en escenarios de violencia.

El mandatario nacional destacó la importancia de la juventud y la conciencia política de poseer la nueva generación venezolana, desde la comunidad Los Aguacaticos en El Valle.

Asimismo, durante la actividad, el jefe de Estado denunció que el imperialismo ataca a Venezuela por dos razones, la primera evidente, con el despliegue de ocho barcos de guerra, misiles y un submarino nuclear, para lo que "inventan una relación que nadie les cree".

Maduro refirió a las amenazas del fascismo estadounidense y la mafia de Miami, destacando las dos razones por las que, aseguró, atacan a Venezuela: por sus riquezas naturales y por su proyecto político.

Asimismo, al hablar sobre el petróleo y el gas, el mandatario aseguró que esos recursos no le pertenecen a ningún país extranjero, sino al pueblo. “Ese petróleo no le pertenece a Maduro, y menos a los gringos, les pertenece a ustedes, ese petróleo es de ustedes, ¿oyeron?”.

Con respecto a los avances en la producción nacional y el objetivo de convertir a Venezuela en una potencia agroalimentaria para el mundo. “Ya estamos produciendo el cien por ciento de los alimentos de Venezuela, ahora vamos a producir para ser gran exportador de alimentos”, dijo el mandatario nacional.

Maduro señaló que la razón más profunda del ataque, según el presidente, es el proyecto político del país. “Ellos vienen a intentar acabar de raíz el proyecto más grande que ha tenido nuestra América, que es el proyecto libertador del gran Simón Bolívar”.

Por otra parte, el presidente explicó que las potencias foráneas temen el ejemplo de una democracia popular. “El presupuesto de Venezuela se invierte en los proyectos que la juventud decide, que el pueblo de la base decide, eso es lo que quieren acabar”.

Finalmente, el jefe de Estado dio un mensaje con una declaración de firmeza y confianza en la resistencia de la nación. “En Venezuela va a haber paz con soberanía, con pueblo, con igualdad, con democracia, con libertad y no han podido ni podrán jamás, jamás ni nunca podrán”.

<script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?22" data-telegram-post="vtv_canal8/125956" data-width="100%"></script>