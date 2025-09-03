Venezuela amanece con lluvias y chubascos dispersos en 11 estados del país

Durante la madrugada y mañana de este miércoles 3 de septiembre, se esperan algunas lluvias y chubascos dispersos, principalmente sobre la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, parte de los Llanos centrales, Llanos occidentales, Andes y el Zulia.La información fue publicada en la cuenta de red social Instagram del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) donde destacó que en el resto del país predominará el cielo parcialmente nublado.Asimismo, reseñó que en horas de la tarde y noche se prevé que la actividad lluviosa se intensificará notablemente, generando precipitaciones de moderadas a fuertes con actividad eléctrica y ráfagas de viento sobre Amazonas, Bolívar, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia; de forma más aislada, también con posibles chubascos en Monagas y Delta Amacuro.Por su parte, en la Región Central y Capital que integran los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Caracas, se pronostica cielo parcialmente nublado en horas de la mañana. Sin embargo, se esperan algunas precipitaciones dispersas después del mediodía.