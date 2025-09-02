Compañia Salesforce, afirma que su empresa ha recortado 4.000 trabajos de atención al cliente ante la llegada de la Inteligencia Artificial

"Necesito menos personal".

2 de septiembre de 2025.- El multimillonario CEO Marc Benioff afirmó que su Salesforce, con una inversión de 248 mil millones de dólares, ha recortado cerca de 4000 puestos de atención al cliente gracias a la incorporación de agentes de IA. Al igual que Klarna y Microsoft, el magnate de Silicon Valley reveló que simplemente "necesita menos personal" ahora que la tecnología puede gestionar más de un millón de conversaciones con consumidores y ha reducido los costes de soporte en un 17 % desde principios de 2025, informó Fortuna.com.

Esto supone un cambio de tono respecto a las declaraciones previas de Benioff, que afirmaba que la IA no provocaría la desaparición de los empleados de oficina. ChatGPT se lanzó hace tan solo tres años. Desde entonces, líderes como Marc Benioff y Jensen Huang se han mantenido firmes en que las alternativas laborales más económicas no causarán desempleo masivo.

Pero, en realidad, la tecnología está reduciendo drásticamente la plantilla humana en grandes empresas, incluida Salesforce, que ha recortado 4000 puestos de atención al cliente para que los agentes de IA asuman el trabajo. "Logré reequilibrar mi plantilla de apoyo", reveló recientemente Marc Benioff, director ejecutivo de la empresa de software de 248 mil millones de dólares, en el podcast The Logan Bartlett Show. "La reduje de 9000 a unas 5000 personas, porque necesito menos.

"Si hubiéramos tenido esta conversación hace un año y usted llamara a Salesforce, habría 9.000 personas con las que interactuaría a nivel mundial en nuestra nube de servicios, gestionando, creando, leyendo, actualizando y eliminando datos", añadió. Hoy en día, esas mismas interacciones se producen, pero "el 50 % son con agentes y el 50 % con humanos". Y no ve su fuerza laboral híbrida de IA y humanos como un futuro de otro mundo.

"No creo que sea distópico en absoluto", añadió. "Esta es la realidad, al menos para mí". "A principios de este año, implementamos help.agentforce.com. Gracias a las ventajas y la eficiencia de Agentforce, hemos visto disminuir el número de casos de soporte que gestionamos y ya no necesitamos cubrir puestos de ingenieros de soporte", declaró un portavoz de Salesforce a Fortune. "Hemos reubicado con éxito a cientos de empleados en otras áreas como servicios profesionales, ventas y éxito del cliente".