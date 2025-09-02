Ejército de Israel asesina a Louay Estita, director del Club Deportivo de Gaza tras uno de sus mortíferos ataques aéreos

El Club Deportivo de Gaza emitió un comunicado en el que confirma el asesinato del director de la referida instancia, Louay Estita, de 46 años, tras un ataque israelí cerca del cruce de Zakim, donde cientos de residentes se habían reunido con la esperanza de recibir la ayuda humanitaria, en especial alimentos.

El club más antiguo del enclave manifestó sus condolencias por la muerte de Estita, quien se desempeñaba como director general del club desde 2015 y era un destacado exjugador de balonmano. El crimen se suma a las pérdidas humanas y materiales que enfrenta el sector de deporte palestino desde que el régimen comenzó la agresión sistemática en la Franja de Gaza, octubre de 2023.

Ante este hecho, el presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, describió recientemente la situación de la comunidad deportiva como una "catástrofe sin precedentes". Además, indicó que al menos 810 atletas y funcionarios deportivos palestinos han sido asesinados.

Entre la cifra de los asesinatos de atletas palestinos incluye 423 jugadores de fútbol, 387 miembros de varias federaciones deportivas y 142 cazatalentos, de acuerdo a lo recopilado hasta agosto de 2025.