Cicpc presentó la Primera Exposición Tecnológica y Criminalística en 3D en Caracas

2 de septiembre de 2025.-Desde el auditorio «Redvital» en La Yaguara, Caracas, se llevó a cabo la Primera Exposición Tecnológica y Criminalística en Tercera Dimensión, bajo la dirección del director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, con el propósito de conmemorar el Día Internacional de la Criminalística, informó Prensa Mpprijp, María Andreina Alvillar.

En este sentido, expresó a las máximas autoridades y funcionarios del cuerpo detectivesco que, "hoy, todas las presentaciones me llenan de orgullo, fuerza, moral y dignidad, con ganas de seguir trabajando. (…) Vamos por un buen camino; quienes no conocen nuestras virtudes deben conocerlas y aprovecharlas, porque hay muchas cosas por construir".

A su vez, enfatizó que, en materia de investigación, no se trata solo de ser investigador policial, sino también investigador de criminalística. Ese análisis que se realiza en conjunto es lo que ha permitido que el Cicpc sea la mejor policía del mundo.

Durante el evento, se presentaron diversos temas cruciales para la investigación criminalística, incluyendo las nuevas tendencias en la investigación de siniestros, así como los tóxicos invisibles, donde un experto en la materia resaltó, cómo la mezcla de ciertos químicos puede generar reacciones peligrosas.

No obstante, también se expusieron otros contenidos sobre la investigación forense digital en ciberseguridad y la realidad virtual como herramienta tecnológica para la interacción en los sitios de suceso. De esta manera, estos avances tecnológicos que permiten fortalecer la investigación penal en el país.

Esta iniciativa busca dotar a los funcionarios de las herramientas de vanguardia necesarias para el esclarecimiento efectivo de los hechos.

Finalmente, esta exposición representa un paso significativo en la modernización de las técnicas de investigación criminalística en Venezuela, promoviendo la actualización y capacitación continua de los funcionarios del Cicpc.