Asesinan a tiros a un diplomático de Indonesia en Perú

Un funcionario de la embajada de Indonesia en Lima fue asesinado a tiros en la capital peruana cuando llegaba en una bicicleta al edificio donde vivía, informó el martes la policía.

"La policía lamenta el asesinato de un trabajador diplomático de la embajada de Indonesia en el distrito de Lince, Lima. Activamos inmediatamente el Plan Cerco e iniciamos las investigaciones para identificar y capturar a los responsables", indicó esa fuerza en sus redes sociales.

El diplomático indonesio fue identificado por la policía como Zetro Leonardo Purba, de 40 años, quien llegaba la noche del lunes al edificio donde vivía en su bicicleta cuando fue interceptado en la entrada por un hombre que le disparó dos veces, según un video de una cámara de vigilancia que fue difundido por las televisoras locales.

Luego el atacante, que cubría su cabeza con un casco, le disparó una tercera vez en la cabeza cuando el diplomático estaba en el piso, se subió a una motocicleta que lo esperaba y huyó.

El indonesio fue trasladado a una clínica, pero los médicos sólo certificaron su deceso.

El cuerpo de Zetro Leonardo Purba fue llevado a la morgue central de la capital peruana luego de que el fiscal provincial Pedro Nicho levantó su cadáver. El fiscal ordenó a la policía recoger la declaración testimonial de la esposa del diplomático. El indonesio tenía dos hijos menores.

El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Sugiono, dijo en un comunicado oficial que "se ha comunicado directamente" con el canciller peruano Elmer Schialer para solicitar una "investigación exhaustiva, transparente y expedita, así como la máxima protección posible para el personal diplomático y los ciudadanos indonesios en Perú".

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú indicó en un comunicado que el canciller peruano informó del acontecimiento a la presidenta Dina Boluarte y fue a la clínica donde aún estaba el cuerpo del diplomático indonesio. Asimismo aseguró al canciller indonesio que "se tomarán todas las medidas posibles para esclarecer lo ocurrido".

Perú sufre una ola de delincuencia que ha provocado el incremento de los asesinatos y extorsiones con una escasa respuesta del gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Las denuncias por extorsiones en Perú sumaron 15.989 entre enero y julio de 2025, lo que significó un aumento de 28% en comparación con el mismo periodo de 2024, según datos oficiales. También entre enero y el 18 de agosto fueron asesinadas 6.041 personas, la cifra más alta en el mismo periodo de tiempo desde 2017, según datos oficiales.