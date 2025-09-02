Mueren más de 1.000 personas en un deslizamiento de tierra en una aldea del oeste de Sudán, solo sobreviviría una persona

Un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias sepultó el domingo la aldea de Tarsin, en el oeste de Sudán, causando la muerte de unas 1.000 personas, según ha asegurado este martes el Movimiento de Liberación de Sudán en un comunicado.

"Seguimos con profunda tristeza y preocupación los trágicos sucesos que afectaron a los residentes de la aldea de Tarsin, a causa de los masivos y devastadores deslizamientos de tierra que azotaron la aldea, ubicada en medio de Jebel Marra, en el distrito de Amo", ha indicado en el texto el grupo rebelde.

El deslizamiento fue provocado por fuertes lluvias.Ejército de Liberación de Sudán

Según las primeras informaciones, la totalidad de los aldeanos, unas 1.000 personas, entre las cuales se cuentan "hombres, mujeres y niños", murieron por el deslizamiento de tierra. Solo una persona logró sobrevivir. De acuerdo con la información proporcionada por el Movimiento Ejército de Liberación de Sudán, la aldea de Tarsin quedó "completamente arrasada". Por ello, llama a la ONU a brindar apoyo en la recuperación de cuerpos y el movimiento de escombros.

Sudán está inmersa desde hace años en una guerra entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el estado de Darfur del Norte, lo que ha obligado al desplazamiento forzado de personas que buscan refugio en las montañas de Marra. El Movimiento Ejército de Liberación de Sudán es un grupo rebelde de Darfur que controla precisamente esa zona montañosa de Jebel Marra y que se ha mantenido neutral en los choques entre las FAR y el Ejército.